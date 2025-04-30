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Разрыв между вкладом БРИКС и G7 в мировую экономику вырос до рекорда - РИА Новости, 30.04.2025
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03:05 30.04.2025 (обновлено: 09:24 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/briks-2014230861.html
Разрыв между вкладом БРИКС и G7 в мировую экономику вырос до рекорда
Разрыв между вкладом БРИКС и G7 в мировую экономику вырос до рекорда - РИА Новости, 30.04.2025
Разрыв между вкладом БРИКС и G7 в мировую экономику вырос до рекорда
По итогам прошлого года доля БРИКС в мировой экономике достигла рекордных 36,8 процента, причем отрыв от "Большой семерки" оказался максимальным за все время,... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T03:05:00+03:00
2025-04-30T09:24:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. По итогам прошлого года доля БРИКС в мировой экономике достигла рекордных 36,8 процента, причем отрыв от "Большой семерки" оказался максимальным за все время, следует из расчетов РИА Новости по данным МВФ. Так, вклад стран БРИКС в глобальный ВВП вырос на 0,64 процентного пункта. А G7 потеряла 0,42 процентного пункта — ее доля впервые опустилась ниже 29 процентов (до 28,86 процента). В результате разрыв между БРИКС и "Большой семеркой" вырос до рекордных восьми процентных пунктов по сравнению с 6,9 годом ранее. Причины этого — бурный рост стран БРИКС, семь из которых увеличили вклад в мировую экономику:Кроме того, небольшой рост, менее 0,01 процентного пункта, зафиксирован у Бразилии (2,4 процента), Ирана (0,9 процента) и ОАЭ (0,4 процента). Из всех стран БРИКС снизили долю в мировой экономике только Египет и Южная Африка — примерно по 0,01 процентного пункта, до 1,14 и 0,5 процента соответственно. При этом у всех стран "Большой семерки" отмечается снижение вклада в глобальный ВВП. Сильнее всего — у Японии и Германии, по 0,1 процентного пункта (их доля составила 3,3 и 3,06 процента соответственно). По 0,05 процентного пункта потеряли Великобритания (2,2 процента), Италия (1,8 процента) и Франция (2,2 процента). Доля Канады составила 1,3 процента против 1,4 годом ранее, США — 14,88 процента против 14,94.
https://ria.ru/20250323/ekonomika-2006742493.html
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014139927.html
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экономика, россия, китай, индия, брикс, мвф, g7
Экономика, Россия, Китай, Индия, БРИКС, МВФ, G7
Разрыв между вкладом БРИКС и G7 в мировую экономику вырос до рекорда

Разрыв между вкладом БРИКС и G7 в мировую экономику вырос до восьми процентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. По итогам прошлого года доля БРИКС в мировой экономике достигла рекордных 36,8 процента, причем отрыв от "Большой семерки" оказался максимальным за все время, следует из расчетов РИА Новости по данным МВФ.
Так, вклад стран БРИКС в глобальный ВВП вырос на 0,64 процентного пункта. А G7 потеряла 0,42 процентного пункта — ее доля впервые опустилась ниже 29 процентов (до 28,86 процента).
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В результате разрыв между БРИКС и "Большой семеркой" вырос до рекордных восьми процентных пунктов по сравнению с 6,9 годом ранее.
Причины этого — бурный рост стран БРИКС, семь из которых увеличили вклад в мировую экономику:
  • доля Китая выросла на 0,34 процентного пункта — до 19,45 процента;
  • Индии — на 0,25 процентного пункта, до 8,25 процента;
  • России — на 0,05 процентного пункта, до 3,54 процента;
  • Эфиопии — на 0,01 процентного пункта, до 0,27 процента.
Кроме того, небольшой рост, менее 0,01 процентного пункта, зафиксирован у Бразилии (2,4 процента), Ирана (0,9 процента) и ОАЭ (0,4 процента).
Из всех стран БРИКС снизили долю в мировой экономике только Египет и Южная Африка — примерно по 0,01 процентного пункта, до 1,14 и 0,5 процента соответственно.
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При этом у всех стран "Большой семерки" отмечается снижение вклада в глобальный ВВП. Сильнее всего — у Японии и Германии, по 0,1 процентного пункта (их доля составила 3,3 и 3,06 процента соответственно). По 0,05 процентного пункта потеряли Великобритания (2,2 процента), Италия (1,8 процента) и Франция (2,2 процента). Доля Канады составила 1,3 процента против 1,4 годом ранее, США — 14,88 процента против 14,94.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024-го к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия, а в 2025-м — Индонезия (ее данные в анализе не учитывались).

Пресс-центр саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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ЭкономикаРоссияКитайИндияБРИКСМВФG7
 
 
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