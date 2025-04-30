Разрыв между вкладом БРИКС и G7 в мировую экономику вырос до рекорда
Разрыв между вкладом БРИКС и G7 в мировую экономику вырос до восьми процентов
Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. По итогам прошлого года доля БРИКС в мировой экономике достигла рекордных 36,8 процента, причем отрыв от "Большой семерки" оказался максимальным за все время, следует из расчетов РИА Новости по данным МВФ.
Россия стала третьей по темпам роста экономики в G20
23 марта, 08:09
В результате разрыв между БРИКС и "Большой семеркой" вырос до рекордных восьми процентных пунктов по сравнению с 6,9 годом ранее.
Причины этого — бурный рост стран БРИКС, семь из которых увеличили вклад в мировую экономику:
Из всех стран БРИКС снизили долю в мировой экономике только Египет и Южная Африка — примерно по 0,01 процентного пункта, до 1,14 и 0,5 процента соответственно.
При этом у всех стран "Большой семерки" отмечается снижение вклада в глобальный ВВП. Сильнее всего — у Японии и Германии, по 0,1 процентного пункта (их доля составила 3,3 и 3,06 процента соответственно). По 0,05 процентного пункта потеряли Великобритания (2,2 процента), Италия (1,8 процента) и Франция (2,2 процента). Доля Канады составила 1,3 процента против 1,4 годом ранее, США — 14,88 процента против 14,94.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024-го к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия, а в 2025-м — Индонезия (ее данные в анализе не учитывались).
Foreign Affairs: США уступают БРИКС по экономической мощи
30 января, 18:34