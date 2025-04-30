https://ria.ru/20250430/briks-2014230861.html

Разрыв между вкладом БРИКС и G7 в мировую экономику вырос до рекорда

Разрыв между вкладом БРИКС и G7 в мировую экономику вырос до рекорда - РИА Новости, 30.04.2025

Разрыв между вкладом БРИКС и G7 в мировую экономику вырос до рекорда

По итогам прошлого года доля БРИКС в мировой экономике достигла рекордных 36,8 процента, причем отрыв от "Большой семерки" оказался максимальным за все время,... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T03:05:00+03:00

2025-04-30T03:05:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. По итогам прошлого года доля БРИКС в мировой экономике достигла рекордных 36,8 процента, причем отрыв от "Большой семерки" оказался максимальным за все время, следует из расчетов РИА Новости по данным МВФ. Так, вклад стран БРИКС в глобальный ВВП вырос на 0,64 процентного пункта. А G7 потеряла 0,42 процентного пункта — ее доля впервые опустилась ниже 29 процентов (до 28,86 процента). В результате разрыв между БРИКС и "Большой семеркой" вырос до рекордных восьми процентных пунктов по сравнению с 6,9 годом ранее. Причины этого — бурный рост стран БРИКС, семь из которых увеличили вклад в мировую экономику:Кроме того, небольшой рост, менее 0,01 процентного пункта, зафиксирован у Бразилии (2,4 процента), Ирана (0,9 процента) и ОАЭ (0,4 процента). Из всех стран БРИКС снизили долю в мировой экономике только Египет и Южная Африка — примерно по 0,01 процентного пункта, до 1,14 и 0,5 процента соответственно. При этом у всех стран "Большой семерки" отмечается снижение вклада в глобальный ВВП. Сильнее всего — у Японии и Германии, по 0,1 процентного пункта (их доля составила 3,3 и 3,06 процента соответственно). По 0,05 процентного пункта потеряли Великобритания (2,2 процента), Италия (1,8 процента) и Франция (2,2 процента). Доля Канады составила 1,3 процента против 1,4 годом ранее, США — 14,88 процента против 14,94.

https://ria.ru/20250323/ekonomika-2006742493.html

https://ria.ru/20250429/lavrov-2014139927.html

https://ria.ru/20250130/ssha-1996468209.html

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