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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 30.04.2025

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Российские средства ПВО около 13:40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:56:00+03:00

2025-04-30T14:56:00+03:00

2025-04-30T14:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 13:40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Тридцатого апреля около 13.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250430/pogranichniki-2014369661.html

белгородская область

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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия