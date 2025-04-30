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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 30.04.2025
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Российские средства ПВО около 13:40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:56:00+03:00
2025-04-30T14:56:00+03:00
2025-04-30T14:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 13:40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Тридцатого апреля около 13.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250430/pogranichniki-2014369661.html
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью