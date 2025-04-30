https://ria.ru/20250430/bpla-2014240043.html
Перешедший на сторону России боец стал командиром расчета БПЛА
Перешедший на сторону России боец стал командиром расчета БПЛА - РИА Новости, 30.04.2025
Перешедший на сторону России боец стал командиром расчета БПЛА
Бывший военнослужащий ВСУ с позывным "Прометей", перешедший на сторону РФ после "авдеевской операции", рассказал РИА Новости, что стал командиром расчета БПЛА в РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T07:29:00+03:00
2025-04-30T07:29:00+03:00
2025-04-30T07:29:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Бывший военнослужащий ВСУ с позывным "Прометей", перешедший на сторону РФ после "авдеевской операции", рассказал РИА Новости, что стал командиром расчета БПЛА в батальоне имени Максима Кривоноса. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. По словам "Прометея", во время службы в ВСУ при штурме в районе Авдеевки он попал в плен и принял решение перейти на сторону РФ. "Сейчас я в батальоне Максима Кривоноса командир расчёта БПЛА. В ВСУ этим не занимался, там нужно были мясо, люди в окопах, которые будут там сидеть и не понятно за что умирать", - сказал он. В России он прошел обучение по работе с БПЛА. "Ждем появления в ВС РФ батальонов и рот БПЛА. Сейчас идет война БПЛА, все на них строится. Даже штурмовые группы, которые заходят, очень редко стрелковый бой начинают. На подходе технику сначала раскурочивают FPV-дронами, артиллерию наводят, корректируют", - пояснил он. "Прометей" добавил, что сейчас уже сам обучает других военных, как противодействовать БПЛА, как двигаться при приближении дронов, "гаситься в посадке". "Убежать от него - не сильно убежишь, но "развести" можно, например, бежать в другом направлении, когда пикирует, или можно сбивать", - отметил он.
https://ria.ru/20250430/gornal-2014234601.html
https://ria.ru/20250430/spetsoperatsiya-2014223650.html
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россия, украина, авдеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Авдеевка, Вооруженные силы Украины
Перешедший на сторону России боец стал командиром расчета БПЛА
Перешедший на сторону России боец "Прометей" стал командиром расчета БПЛА
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Бывший военнослужащий ВСУ с позывным "Прометей", перешедший на сторону РФ после "авдеевской операции", рассказал РИА Новости, что стал командиром расчета БПЛА в батальоне имени Максима Кривоноса.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ
, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины
.
По словам "Прометея", во время службы в ВСУ при штурме в районе Авдеевки
он попал в плен и принял решение перейти на сторону РФ
.
"Сейчас я в батальоне Максима Кривоноса командир расчёта БПЛА. В ВСУ этим не занимался, там нужно были мясо, люди в окопах, которые будут там сидеть и не понятно за что умирать", - сказал он.
В России он прошел обучение по работе с БПЛА. "Ждем появления в ВС РФ батальонов и рот БПЛА. Сейчас идет война БПЛА, все на них строится. Даже штурмовые группы, которые заходят, очень редко стрелковый бой начинают. На подходе технику сначала раскурочивают FPV-дронами, артиллерию наводят, корректируют", - пояснил он.
"Прометей" добавил, что сейчас уже сам обучает других военных, как противодействовать БПЛА, как двигаться при приближении дронов, "гаситься в посадке". "Убежать от него - не сильно убежишь, но "развести" можно, например, бежать в другом направлении, когда пикирует, или можно сбивать", - отметил он.