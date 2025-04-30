https://ria.ru/20250430/bpla-2014240043.html

Перешедший на сторону России боец стал командиром расчета БПЛА

Перешедший на сторону России боец стал командиром расчета БПЛА - РИА Новости, 30.04.2025

Перешедший на сторону России боец стал командиром расчета БПЛА

Бывший военнослужащий ВСУ с позывным "Прометей", перешедший на сторону РФ после "авдеевской операции", рассказал РИА Новости, что стал командиром расчета БПЛА в РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T07:29:00+03:00

2025-04-30T07:29:00+03:00

2025-04-30T07:29:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Бывший военнослужащий ВСУ с позывным "Прометей", перешедший на сторону РФ после "авдеевской операции", рассказал РИА Новости, что стал командиром расчета БПЛА в батальоне имени Максима Кривоноса. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. По словам "Прометея", во время службы в ВСУ при штурме в районе Авдеевки он попал в плен и принял решение перейти на сторону РФ. "Сейчас я в батальоне Максима Кривоноса командир расчёта БПЛА. В ВСУ этим не занимался, там нужно были мясо, люди в окопах, которые будут там сидеть и не понятно за что умирать", - сказал он. В России он прошел обучение по работе с БПЛА. "Ждем появления в ВС РФ батальонов и рот БПЛА. Сейчас идет война БПЛА, все на них строится. Даже штурмовые группы, которые заходят, очень редко стрелковый бой начинают. На подходе технику сначала раскурочивают FPV-дронами, артиллерию наводят, корректируют", - пояснил он. "Прометей" добавил, что сейчас уже сам обучает других военных, как противодействовать БПЛА, как двигаться при приближении дронов, "гаситься в посадке". "Убежать от него - не сильно убежишь, но "развести" можно, например, бежать в другом направлении, когда пикирует, или можно сбивать", - отметил он.

https://ria.ru/20250430/gornal-2014234601.html

https://ria.ru/20250430/spetsoperatsiya-2014223650.html

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россия, украина, авдеевка, вооруженные силы украины