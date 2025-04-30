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Болсонару перевели из отделения интенсивной терапии - РИА Новости, 30.04.2025
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23:32 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/bolsonaru-2014515433.html
Болсонару перевели из отделения интенсивной терапии
Болсонару перевели из отделения интенсивной терапии - РИА Новости, 30.04.2025
Болсонару перевели из отделения интенсивной терапии
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару покинул отделение интенсивной терапии больницы в Бразилиа спустя 17 дней после операции на кишечнике, сообщила газета... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T23:32:00+03:00
2025-04-30T23:32:00+03:00
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МЕХИКО, 30 апр - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару покинул отделение интенсивной терапии больницы в Бразилиа спустя 17 дней после операции на кишечнике, сообщила газета Metropoles. "Бывший президент уже находится в палате полуинтенсивной терапии, и в течение часа его должны перевести в обычную палату, где он будет находиться на реабилитации", - сообщило издание со ссылкой на источники, близкие к Болсонару. Болсонару находился в отделении интенсивной терапии с 13 апреля, когда он перенес операцию на кишечнике. Новое хирургическое вмешательство было связано с полученным в сентябре 2018 года ножевым ранением. Накануне ему удалили назогастральный зонд, а врачи сообщили об улучшении состояния его здоровья - теперь он может принимать жидкости перорально и питается жидкой пищей, такой как вода, чай и желатин.
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в мире, бразилия, бразилиа, жаир болсонару
В мире, Бразилия, Бразилиа, Жаир Болсонару
Болсонару перевели из отделения интенсивной терапии

Metropoles: Болсонару перевели из отделения интенсивной терапии на реабилитацию

© Фото опубликовано на странице Жаира Болсонару в социальной сетиЭкс-президент Бразилии Жаир Болсонару в больнице в Орландо, США
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару в больнице в Орландо, США - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото опубликовано на странице Жаира Болсонару в социальной сети
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МЕХИКО, 30 апр - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару покинул отделение интенсивной терапии больницы в Бразилиа спустя 17 дней после операции на кишечнике, сообщила газета Metropoles.
«
"Бывший президент уже находится в палате полуинтенсивной терапии, и в течение часа его должны перевести в обычную палату, где он будет находиться на реабилитации", - сообщило издание со ссылкой на источники, близкие к Болсонару.
Болсонару находился в отделении интенсивной терапии с 13 апреля, когда он перенес операцию на кишечнике. Новое хирургическое вмешательство было связано с полученным в сентябре 2018 года ножевым ранением. Накануне ему удалили назогастральный зонд, а врачи сообщили об улучшении состояния его здоровья - теперь он может принимать жидкости перорально и питается жидкой пищей, такой как вода, чай и желатин.
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