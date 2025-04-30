https://ria.ru/20250430/bolsonaru-2014515433.html

Болсонару перевели из отделения интенсивной терапии

Болсонару перевели из отделения интенсивной терапии - РИА Новости, 30.04.2025

Болсонару перевели из отделения интенсивной терапии

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару покинул отделение интенсивной терапии больницы в Бразилиа спустя 17 дней после операции на кишечнике, сообщила газета... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T23:32:00+03:00

2025-04-30T23:32:00+03:00

2025-04-30T23:32:00+03:00

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МЕХИКО, 30 апр - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару покинул отделение интенсивной терапии больницы в Бразилиа спустя 17 дней после операции на кишечнике, сообщила газета Metropoles. "Бывший президент уже находится в палате полуинтенсивной терапии, и в течение часа его должны перевести в обычную палату, где он будет находиться на реабилитации", - сообщило издание со ссылкой на источники, близкие к Болсонару. Болсонару находился в отделении интенсивной терапии с 13 апреля, когда он перенес операцию на кишечнике. Новое хирургическое вмешательство было связано с полученным в сентябре 2018 года ножевым ранением. Накануне ему удалили назогастральный зонд, а врачи сообщили об улучшении состояния его здоровья - теперь он может принимать жидкости перорально и питается жидкой пищей, такой как вода, чай и желатин.

https://ria.ru/20250328/brazilija-2008058180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бразилия, бразилиа, жаир болсонару