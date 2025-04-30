Болсонару перевели из отделения интенсивной терапии
Metropoles: Болсонару перевели из отделения интенсивной терапии на реабилитацию
© Фото опубликовано на странице Жаира Болсонару в социальной сетиЭкс-президент Бразилии Жаир Болсонару в больнице в Орландо, США
© Фото опубликовано на странице Жаира Болсонару в социальной сети
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 30 апр - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару покинул отделение интенсивной терапии больницы в Бразилиа спустя 17 дней после операции на кишечнике, сообщила газета Metropoles.
«
"Бывший президент уже находится в палате полуинтенсивной терапии, и в течение часа его должны перевести в обычную палату, где он будет находиться на реабилитации", - сообщило издание со ссылкой на источники, близкие к Болсонару.
Болсонару находился в отделении интенсивной терапии с 13 апреля, когда он перенес операцию на кишечнике. Новое хирургическое вмешательство было связано с полученным в сентябре 2018 года ножевым ранением. Накануне ему удалили назогастральный зонд, а врачи сообщили об улучшении состояния его здоровья - теперь он может принимать жидкости перорально и питается жидкой пищей, такой как вода, чай и желатин.
В Бразилии закрыли дело против Болсонару
28 марта, 22:53