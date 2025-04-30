Как советские боксеры наказали американцев: великое противостояние 1975-го
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПобедитель боя — боксер в среднем весе, заслуженный мастер спорта СССР, член олимпийской сборной СССР Юрий Прохоров
Победитель боя — боксер в среднем весе, заслуженный мастер спорта СССР, член олимпийской сборной СССР Юрий Прохоров
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. В 1975 году на территории Лас-Вегаса прошел исторический матч по боксу, в котором приняли участие сборные США и СССР. Это спортивное мероприятие, состоявшееся в самый разгар холодной войны и идеологического противостояния двух великих держав, моментально приковало внимание зрителей по обе стороны континентов.
Битва в "Сизар-Пэлас"
Основной матч между советскими и американскими боксерами состоялся 19 января в расположенном в Лас-Вегасе дворце "Сизар-Пэлас". В ходе этого противостояния, искусно подогреваемого газетчиками, американцы решили дать советской сборной решительный отпор.
Участником этого грандиозного события стал легендарный чернокожий боксер Шугар Рэй Леонард, до сих пор считающийся одним из лучших боксеров в истории.
© Getty Images / Alberto RodriguezШугар Рэй Леонард
© Getty Images / Alberto Rodriguez
Шугар Рэй Леонард
Матч проходил в весьма напряженной атмосфере. После официальной церемонии на ринге остались Евгений Юдин из Куйбышева и Альберт Сандовал. Боксеры уже ранее встречались, Сандовал год назад, до поединка, приезжал в СССР и в тот раз проиграл Юдину.
С первых же секунд советский боксер бросился в атаку, и хотя Юдин грамотно строил бой, повреждение брови не позволило ему добиться победы. Счет стал 1:0 в пользу американской команды.
© РИА Новости / Игорь Уткин | Перейти в медиабанкМатч между Евгением Юдиным и Альбертом Сандовалом на X Международном традиционном матче сборных по боксу СССР — США в Москве в 1974 году
Матч между Евгением Юдиным и Альбертом Сандовалом на X Международном традиционном матче сборных по боксу СССР — США в Москве в 1974 году
Следующие поединки
Затем на ринг вышел Владислав Засыпко из Донецка (весовая категория до 51 кг) и смотрелся намного лучше вставшего против него Грега Ричардсона, в третьем раунде судья остановил бой ввиду явного преимущества Засыпко.
С такой же легкостью Давид Торосян из Еревана победил Гела Аяла.
А вот дебютанту сборной СССР москвичу Анатолию Волкову пришлось тяжело попотеть. Его соперником был чемпион мира Говард Дэвис. Хотя Волков действовал неплохо, Дэвис сумел победить его по очкам.
© Getty Images / Tony DuffyГовард Дэвис на летних Олимпийских играх в Монреале
© Getty Images / Tony Duffy
Говард Дэвис на летних Олимпийских играх в Монреале
Затем высший класс боксерского мастерства сумел продемонстрировать чемпион мира Василий Соломин из Перми, нанесший поражение Джеймсу Кенти.
Боксер Василий Соломин
Однако потом в двух следующих весовых категориях наши боксеры уступили. Москвич Анатолий Камнев — легендарному Рэю Леонарду, Валерий Удовик из Волгограда — Клинтону Джексону. Оба наших боксера в этих поединках побывали в нокдаунах. После этого сборная США опять оказалась впереди.
© Getty Images / John IaconoШугар Рэй Леонард в 1976 году
© Getty Images / John Iacono
Шугар Рэй Леонард в 1976 году
Следующий поединок безоговорочно остался за советским боксером. Леонид Шапошников из Львова дважды, во втором и третьем раундах, посылал Джерома Беннета в нокдаун.
Далее класс показал олимпийский чемпион москвич Вячеслав Лемешев. В хорошем стиле он выиграл у Ирвина Хайнса.
Боксер Вячеслав Лемешев во время боя
Победа Мишеля Докса над Олегом Каратаевым в предпоследнем матче сделала результат равным, и исход всего матча стал зависеть от финального боя тяжеловесов в весовой категории свыше 81 кг — Виктора Ульянича и Марвина Стинсона.
И советский боксер не посрамил честь сборной. Бой получился острым и интересным, боксер из США пару раз успел упасть в нокдаун, и победа Ульянича оказалась безоговорочной. В результате сборная СССР одержала победу.
Виктор Ульянич
Неофициальные матчи
Кроме официальной встречи, в том же году между сборными состоялось несколько неофициальных. Первый турнир прошел 22 января в городе Стейтлайн, который, так же как и Лас-Вегас, расположен на территории штата Невада. В нем советские боксеры буквально разнесли своих соперников, выиграв шесть боев из семи.
Во втором матче американцы сумели взять три боя из семи. При этом не состоялись схватки в категориях до 57 кг и 60 кг. Поединки прошли в городе Сент-Луис штата Миссури 25 января.
А третий неофициальный матч состоялся в Нью-Йорке 27 января. Тут победа советской сборной вновь была разгромной: со счетом 8:2. При этом также были отменены бои в весовых категориях 60 кг и до 48 кг.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкСпециальные призы журнала "Совьет Лайф" — хрустальные фигурки олимпийского мишки, врученные боксерам Алексу Рамосу и Виктору Савченко
Специальные призы журнала "Совьет Лайф" — хрустальные фигурки олимпийского мишки, врученные боксерам Алексу Рамосу и Виктору Савченко
История встреч с американцами
Собственно говоря, история встреч берет свое начало в марте 1969 года, когда была достигнута договоренность о ежегодных матчах боксеров СССР и США.
С 1969 по 1990 год было проведено 22 матча. В 17 выиграли наши спортсмены, в трех — американцы, два закончились ничьей.
Также с 1975 по 1990 год прошли 12 встреч боксеров полутяжелых и тяжелых весовых категорий, из которых девять раз побеждали советские спортсмены, два раза — американцы, одна встреча закончилась ничьей.
Последними спортсменами, выступившие под флагом СССР в поединке с американцами в формате прямых встреч, были Андрей Курнявка и легендарный Константин Цзю. Эти встречи закончились победой наших боксеров.
© РИА Новости / Игорь Уткин | Перейти в медиабанкМатч по боксу сборных СССР и США между Константином Цзю и Дональдом Стоуксом в спортивном комплексе "Олимпийский"
Матч по боксу сборных СССР и США между Константином Цзю и Дональдом Стоуксом в спортивном комплексе "Олимпийский"