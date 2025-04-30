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Как советские боксеры наказали американцев: великое противостояние 1975-го

Как советские боксеры наказали американцев: великое противостояние 1975-го - РИА Новости, 30.04.2025

Как советские боксеры наказали американцев: великое противостояние 1975-го

В 1975 году на территории Лас-Вегаса прошел исторический матч по боксу, в котором приняли участие сборные США и СССР. Это спортивное мероприятие, состоявшееся в РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:09:00+03:00

2025-04-30T18:09:00+03:00

2025-04-30T21:17:00+03:00

спорт

ссср

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сша

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. В 1975 году на территории Лас-Вегаса прошел исторический матч по боксу, в котором приняли участие сборные США и СССР. Это спортивное мероприятие, состоявшееся в самый разгар холодной войны и идеологического противостояния двух великих держав, моментально приковало внимание зрителей по обе стороны континентов.Битва в "Сизар-Пэлас"Основной матч между советскими и американскими боксерами состоялся 19 января в расположенном в Лас-Вегасе дворце "Сизар-Пэлас". В ходе этого противостояния, искусно подогреваемого газетчиками, американцы решили дать советской сборной решительный отпор.Участником этого грандиозного события стал легендарный чернокожий боксер Шугар Рэй Леонард, до сих пор считающийся одним из лучших боксеров в истории.Матч проходил в весьма напряженной атмосфере. После официальной церемонии на ринге остались Евгений Юдин из Куйбышева и Альберт Сандовал. Боксеры уже ранее встречались, Сандовал год назад, до поединка, приезжал в СССР и в тот раз проиграл Юдину.С первых же секунд советский боксер бросился в атаку, и хотя Юдин грамотно строил бой, повреждение брови не позволило ему добиться победы. Счет стал 1:0 в пользу американской команды.Следующие поединкиЗатем на ринг вышел Владислав Засыпко из Донецка (весовая категория до 51 кг) и смотрелся намного лучше вставшего против него Грега Ричардсона, в третьем раунде судья остановил бой ввиду явного преимущества Засыпко.С такой же легкостью Давид Торосян из Еревана победил Гела Аяла.А вот дебютанту сборной СССР москвичу Анатолию Волкову пришлось тяжело попотеть. Его соперником был чемпион мира Говард Дэвис. Хотя Волков действовал неплохо, Дэвис сумел победить его по очкам.Затем высший класс боксерского мастерства сумел продемонстрировать чемпион мира Василий Соломин из Перми, нанесший поражение Джеймсу Кенти.Однако потом в двух следующих весовых категориях наши боксеры уступили. Москвич Анатолий Камнев — легендарному Рэю Леонарду, Валерий Удовик из Волгограда — Клинтону Джексону. Оба наших боксера в этих поединках побывали в нокдаунах. После этого сборная США опять оказалась впереди.Следующий поединок безоговорочно остался за советским боксером. Леонид Шапошников из Львова дважды, во втором и третьем раундах, посылал Джерома Беннета в нокдаун.Далее класс показал олимпийский чемпион москвич Вячеслав Лемешев. В хорошем стиле он выиграл у Ирвина Хайнса.Победа Мишеля Докса над Олегом Каратаевым в предпоследнем матче сделала результат равным, и исход всего матча стал зависеть от финального боя тяжеловесов в весовой категории свыше 81 кг — Виктора Ульянича и Марвина Стинсона.И советский боксер не посрамил честь сборной. Бой получился острым и интересным, боксер из США пару раз успел упасть в нокдаун, и победа Ульянича оказалась безоговорочной. В результате сборная СССР одержала победу.Неофициальные матчиКроме официальной встречи, в том же году между сборными состоялось несколько неофициальных. Первый турнир прошел 22 января в городе Стейтлайн, который, так же как и Лас-Вегас, расположен на территории штата Невада. В нем советские боксеры буквально разнесли своих соперников, выиграв шесть боев из семи.Во втором матче американцы сумели взять три боя из семи. При этом не состоялись схватки в категориях до 57 кг и 60 кг. Поединки прошли в городе Сент-Луис штата Миссури 25 января.А третий неофициальный матч состоялся в Нью-Йорке 27 января. Тут победа советской сборной вновь была разгромной: со счетом 8:2. При этом также были отменены бои в весовых категориях 60 кг и до 48 кг.История встреч с американцамиСобственно говоря, история встреч берет свое начало в марте 1969 года, когда была достигнута договоренность о ежегодных матчах боксеров СССР и США.С 1969 по 1990 год было проведено 22 матча. В 17 выиграли наши спортсмены, в трех — американцы, два закончились ничьей.Также с 1975 по 1990 год прошли 12 встреч боксеров полутяжелых и тяжелых весовых категорий, из которых девять раз побеждали советские спортсмены, два раза — американцы, одна встреча закончилась ничьей.Последними спортсменами, выступившие под флагом СССР в поединке с американцами в формате прямых встреч, были Андрей Курнявка и легендарный Константин Цзю. Эти встречи закончились победой наших боксеров.

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спорт, ссср, лас-вегас, олимпийские игры, константин (костя) цзю, сша