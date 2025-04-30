Глава оператора электросетей Испании оценила потенциальные причины блэкаута
Глава Red Electrica Корредор: блэкаут в Испании не связан с ВИЭ
© AP Photo / Miguel OsesЛюди в супермаркете во время массового отключения электроэнергии в Памплоне, северная Испания
© AP Photo / Miguel Oses
Люди в супермаркете во время массового отключения электроэнергии в Памплоне, северная Испания. Архивное фото
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МАДРИД, 30 апр - РИА Новости. Масштабное отключение электричества, произошедшее в Испании в начале недели, не связано с высокой долей возобновляемых источников в энергосистеме страны, заявила председатель совета директоров компании-оператора электросетей королевства Red Eléctrica Беатрис Корредор.
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"Это не верно связывать очень серьезный инцидент, произошедший в понедельник, с внедрением возобновляемых источников энергии", - сказала она в интервью радиостанции Cadena SER, отметив, что технология зелёной генерации "уже давно работает стабильно и безопасно".
По словам Корредор, предварительные причины отключения уже локализованы, но потребуется время для детального анализа. Она пояснила, что специалисты Red Eléctrica работают с миллионами технических записей, чтобы в деталях восстановить ход событий вплоть до миллисекунд. Корредор отметила, что в настоящий момент ведется анализ отчетов из 35 региональных диспетчерских центров, чтобы выяснить, какой элемент генерации отключился первым.
Глава Red Eléctrica также прокомментировала решение правительства создать независимую комиссию по расследованию аварии. По её словам, компания сотрудничает с Национальным институтом кибербезопасности (INCIBE) и Центром защиты критической инфраструктуры (CNPIC) и предоставляет все необходимые данные. Отвечая на вопрос об отставке, Корредор заявила, что не собирается покидать пост.
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Во вторник компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании восстановлено.
Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.