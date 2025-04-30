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"Билайн" внедрил облачную платформу для виртуализации сетевых функций - РИА Новости, 30.04.2025
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16:14 30.04.2025 (обновлено: 16:15 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/bilayn-2014408940.html
"Билайн" внедрил облачную платформу для виртуализации сетевых функций
"Билайн" внедрил облачную платформу для виртуализации сетевых функций - РИА Новости, 30.04.2025
"Билайн" внедрил облачную платформу для виртуализации сетевых функций
Специалисты технического блока "Билайн" совместно с партнером "Инфосистемы Джет" разработали и внедрили на сети ПАО "ВымпелКом" единую географически... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:14:00+03:00
2025-04-30T16:15:00+03:00
технологии
россия
билайн
вымпелком
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Специалисты технического блока "Билайн" совместно с партнером "Инфосистемы Джет" разработали и внедрили на сети ПАО "ВымпелКом" единую географически распределенную платформу виртуализации и контейнеризации сетевых функций Telco Cloud, сообщает пресс-служба оператора.Новая платформа позволяет снизить затраты на инфраструктуру, повышает эффективность и скорость выхода новых продуктов на рынок. Кроме того, облачная инфраструктура Telco Cloud позволяет снизить зависимость оператора от конкретных поставщиков и в сжатые сроки внедрять альтернативные сетевые функции, что особенно актуально для функционирования и расширения сети в условиях необходимости замены зарубежных вендоров, ушедших с рынка России.Сейчас платформа запущена на основных Data-центрах, включая Ярославский технический центр, Москву, центры обработки данных (ЦОД) во Владивостоке и Новосибирске. Для части этих ЦОДов Telco Cloud внедрен в георезервированном виде для обеспечения надежности и отказоустойчивости. В планах до конца года внедрить георезерирование для всех Data-центров, где уже развернута облачная инфраструктура.Ряд сетевых решений от российских разработчиков, в том числе функций ядра пакетной мобильной сети, уже запущен и работает поверх Telco Cloud либо в качестве VNF, либо в качестве CNF."Запуск унифицированной платформы Telco Cloud — это ключевой шаг на пути цифровой трансформации "Билайна"", - отметил заместитель генерального директора, руководитель технического блока "Билайна" Валерий Шоржин.Telco Cloud является стратегически важным направлением технологического развития компании, которая планирует продолжать унификацию сетевой инфраструктуры и расширять число сетевых функций, размещенных на облачной платформе.
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технологии, россия, билайн, вымпелком
Технологии, Россия, Билайн, ВымпелКом

"Билайн" внедрил облачную платформу для виртуализации сетевых функций

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Специалисты технического блока "Билайн" совместно с партнером "Инфосистемы Джет" разработали и внедрили на сети ПАО "ВымпелКом" единую географически распределенную платформу виртуализации и контейнеризации сетевых функций Telco Cloud, сообщает пресс-служба оператора.
Новая платформа позволяет снизить затраты на инфраструктуру, повышает эффективность и скорость выхода новых продуктов на рынок. Кроме того, облачная инфраструктура Telco Cloud позволяет снизить зависимость оператора от конкретных поставщиков и в сжатые сроки внедрять альтернативные сетевые функции, что особенно актуально для функционирования и расширения сети в условиях необходимости замены зарубежных вендоров, ушедших с рынка России.
Сейчас платформа запущена на основных Data-центрах, включая Ярославский технический центр, Москву, центры обработки данных (ЦОД) во Владивостоке и Новосибирске. Для части этих ЦОДов Telco Cloud внедрен в георезервированном виде для обеспечения надежности и отказоустойчивости. В планах до конца года внедрить георезерирование для всех Data-центров, где уже развернута облачная инфраструктура.
Ряд сетевых решений от российских разработчиков, в том числе функций ядра пакетной мобильной сети, уже запущен и работает поверх Telco Cloud либо в качестве VNF, либо в качестве CNF.

"Запуск унифицированной платформы Telco Cloud — это ключевой шаг на пути цифровой трансформации "Билайна"", - отметил заместитель генерального директора, руководитель технического блока "Билайна" Валерий Шоржин.
Telco Cloud является стратегически важным направлением технологического развития компании, которая планирует продолжать унификацию сетевой инфраструктуры и расширять число сетевых функций, размещенных на облачной платформе.
 
ТехнологииРоссияБилайнВымпелКом
 
 
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