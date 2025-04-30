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Проект "Держим связь" запускает билайн в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 30.04.2025
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17:48 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/bilayn-2014376013.html
Проект "Держим связь" запускает билайн в честь 80-летия Победы
Проект "Держим связь" запускает билайн в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 30.04.2025
Проект "Держим связь" запускает билайн в честь 80-летия Победы
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне билайн запускает проект "Держим связь", в рамках которого герои-связисты прошлого своими подвигами... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:48:00+03:00
2025-04-30T17:48:00+03:00
билайн
музей москвы
сергей анохин
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне билайн запускает проект "Держим связь", в рамках которого герои-связисты прошлого своими подвигами вдохновят современное поколение, сообщает пресс-служба оператора. Билайн создал библиотеку историй героев-связистов Великой Отечественной войны. Каждая из них — это пример настоящего мужества: люди, которые шли навстречу опасности, чтобы сохранить хрупкую нить связи. Эти рассказы прозвучат в радиоэфирах, спектаклях и выставках, напоминая, что подвиг не имеет срока давности."Связисты во время войны демонстрировали выдающиеся доблесть и профессионализм, что способствовало успешному исходу сражений и спасению огромного количества жизней. На сайте проекта "Держим связь" представлены истории тех, кто, несмотря на трудности и опасность, обеспечивал связь в условиях войны. Мы призываем всех присоединиться к этой важной инициативе и поделиться историей семьи – своей или знакомых, о подвигах связистов как в годы Великой Отечественной войны, так и в современных условиях", - отметил генеральный директор билайна Сергей Анохин.Он добавил, что каждый может внести личный вклад в сохранение памяти о героических поступках связистов, которые в тяжелейших условиях держали связь ради жизни, ради будущих поколений и ради Победы."До конца 2025 года билайн продолжит делиться честными рассказами о тех, кто в самые сложные периоды для нашей Родины обеспечивал бесперебойную связь для жизни и победы", - подчеркнул Анохин.Проект включает в себя разнообразные форматы. 9 мая в уютном дворе "Музея Москвы" пройдет спектакль-читка*: профессиональные актеры оживят истории героев-связистов, прошедших через пекло самой страшной войны. Режиссером постановки выступит Серафима Низовская, известная своими работами в "Электротеатре Станиславский". Аудиоверсия спектакля в дальнейшем будет доступна на сайте проекта "Держим связь".Также в "Музее Москвы" 9 мая откроется выставка*, посвященная подвигам связистов. Будут представлены исторические факты и истории от сотрудников билайна, чьи родственники или знакомые служили связистами в годы Великой Отечественной войны. На стендах зрители смогут увидеть реальные события, которые определили ход войны.В сервисе книги билайна* стартует проект "Почитай мне о Победе": пользователи смогут записывать и делиться стихами и рассказами о войне. На сайте проекта также будет доступна подборка фильмов о героях Великой Отечественной Войны.В пресс-службе напомнили, что сегодня, как и 80 лет назад, связисты остаются героями. Они преодолевают стихию, восстанавливают связь после катаклизмов, поддерживают работу систем, на которых держится жизнь миллионов, обеспечивают коммуникации в горячих точках и зонах конфликтов. Каждый день они совершают свой подвиг — для своих товарищей, для жителей страны."Заходите на сайт, чтобы познакомиться с историями военных лет и оставить новые истории про подвиги связистов в наше время для будущих поколений", - говорится в сообщении.* спектакль-читка, выставка и сервис (18+)Реклама, ПАО "ВымпелКом" , ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneRJTwfWnFJ
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билайн, музей москвы, сергей анохин
Билайн, Музей Москвы, Сергей Анохин

Проект "Держим связь" запускает билайн в честь 80-летия Победы

© РИА Новости / Борис Вдовенко | Перейти в медиабанкСтарший радист-телеграфист 81-го отдельного полка связи штаба Калининского фронта Анна Николаевна Соврикова
Старший радист-телеграфист 81-го отдельного полка связи штаба Калининского фронта Анна Николаевна Соврикова - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Борис Вдовенко
Перейти в медиабанк
Старший радист-телеграфист 81-го отдельного полка связи штаба Калининского фронта Анна Николаевна Соврикова
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне билайн запускает проект "Держим связь", в рамках которого герои-связисты прошлого своими подвигами вдохновят современное поколение, сообщает пресс-служба оператора.
Билайн создал библиотеку историй героев-связистов Великой Отечественной войны. Каждая из них — это пример настоящего мужества: люди, которые шли навстречу опасности, чтобы сохранить хрупкую нить связи. Эти рассказы прозвучат в радиоэфирах, спектаклях и выставках, напоминая, что подвиг не имеет срока давности.
"Связисты во время войны демонстрировали выдающиеся доблесть и профессионализм, что способствовало успешному исходу сражений и спасению огромного количества жизней. На сайте проекта "Держим связь" представлены истории тех, кто, несмотря на трудности и опасность, обеспечивал связь в условиях войны. Мы призываем всех присоединиться к этой важной инициативе и поделиться историей семьи – своей или знакомых, о подвигах связистов как в годы Великой Отечественной войны, так и в современных условиях", - отметил генеральный директор билайна Сергей Анохин.
Он добавил, что каждый может внести личный вклад в сохранение памяти о героических поступках связистов, которые в тяжелейших условиях держали связь ради жизни, ради будущих поколений и ради Победы.
"До конца 2025 года билайн продолжит делиться честными рассказами о тех, кто в самые сложные периоды для нашей Родины обеспечивал бесперебойную связь для жизни и победы", - подчеркнул Анохин.
Проект включает в себя разнообразные форматы. 9 мая в уютном дворе "Музея Москвы" пройдет спектакль-читка*: профессиональные актеры оживят истории героев-связистов, прошедших через пекло самой страшной войны. Режиссером постановки выступит Серафима Низовская, известная своими работами в "Электротеатре Станиславский". Аудиоверсия спектакля в дальнейшем будет доступна на сайте проекта "Держим связь".
Также в "Музее Москвы" 9 мая откроется выставка*, посвященная подвигам связистов. Будут представлены исторические факты и истории от сотрудников билайна, чьи родственники или знакомые служили связистами в годы Великой Отечественной войны. На стендах зрители смогут увидеть реальные события, которые определили ход войны.
В сервисе книги билайна* стартует проект "Почитай мне о Победе": пользователи смогут записывать и делиться стихами и рассказами о войне. На сайте проекта также будет доступна подборка фильмов о героях Великой Отечественной Войны.
В пресс-службе напомнили, что сегодня, как и 80 лет назад, связисты остаются героями. Они преодолевают стихию, восстанавливают связь после катаклизмов, поддерживают работу систем, на которых держится жизнь миллионов, обеспечивают коммуникации в горячих точках и зонах конфликтов. Каждый день они совершают свой подвиг — для своих товарищей, для жителей страны.
"Заходите на сайт, чтобы познакомиться с историями военных лет и оставить новые истории про подвиги связистов в наше время для будущих поколений", - говорится в сообщении.
* спектакль-читка, выставка и сервис (18+)
Реклама, ПАО "ВымпелКом" , ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneRJTwfWnFJ
 
БилайнМузей МосквыСергей Анохин
 
 
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