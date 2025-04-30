Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 34 украинских беспилотника - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 30.04.2025 (обновлено: 08:40 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/bespilotniki-2014239583.html
ПВО ночью уничтожила 34 украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила 34 украинских беспилотника - РИА Новости, 30.04.2025
ПВО ночью уничтожила 34 украинских беспилотника
За минувшую ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 34 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T07:14:00+03:00
2025-04-30T08:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
курская область
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_150:186:2624:1578_1920x0_80_0_0_421900555c2661a4094dee20184e81d9.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. За минувшую ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 34 украинских беспилотника, сообщило Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа&quot;, — говорится в сводке.Дроны сбивали над пятью регионами:По информации губернатора Владимирской области Александра Авдеева, из-за падения беспилотника загорелся склад в Муроме. Открытый огонь уже потушили, площадь пожара составила 720 квадратных метров. Пострадало еще одно строение, но там обошлось без возгорания.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250430/spetsoperatsiya-2014235152.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_279:108:2594:1844_1920x0_80_0_0_267f93f9305f18778c88998ef6ebf1c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, курская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Курская область, Брянская область
ПВО ночью уничтожила 34 украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 34 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. За минувшую ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 34 украинских беспилотника, сообщило Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.

Дроны сбивали над пятью регионами:
По информации губернатора Владимирской области Александра Авдеева, из-за падения беспилотника загорелся склад в Муроме. Открытый огонь уже потушили, площадь пожара составила 720 квадратных метров. Пострадало еще одно строение, но там обошлось без возгорания.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Расчет "Куб-1" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьКурская областьБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала