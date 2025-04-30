https://ria.ru/20250430/bespilotniki-2014239583.html

ПВО ночью уничтожила 34 украинских беспилотника

ПВО ночью уничтожила 34 украинских беспилотника - РИА Новости, 30.04.2025

ПВО ночью уничтожила 34 украинских беспилотника

За минувшую ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 34 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T07:14:00+03:00

2025-04-30T07:14:00+03:00

2025-04-30T08:40:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. За минувшую ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 34 украинских беспилотника, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Дроны сбивали над пятью регионами:По информации губернатора Владимирской области Александра Авдеева, из-за падения беспилотника загорелся склад в Муроме. Открытый огонь уже потушили, площадь пожара составила 720 квадратных метров. Пострадало еще одно строение, но там обошлось без возгорания.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250430/spetsoperatsiya-2014235152.html

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россия, безопасность, курская область, брянская область