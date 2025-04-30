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При атаке БПЛА ВСУ в Курской области пострадали три человека - РИА Новости, 30.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:30 30.04.2025 (обновлено: 00:34 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/bespilotniki-2014225109.html
При атаке БПЛА ВСУ в Курской области пострадали три человека
При атаке БПЛА ВСУ в Курской области пострадали три человека - РИА Новости, 30.04.2025
При атаке БПЛА ВСУ в Курской области пострадали три человека
Три человека пострадали при ударах украинских БПЛА по пригороду курского Рыльска, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T00:30:00+03:00
2025-04-30T00:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
рыльск
вооруженные силы украины
александр хинштейн
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Три человека пострадали при ударах украинских БПЛА по пригороду курского Рыльска, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."В результате ударов беспилотников по пригороду Рыльска повреждения получили 3 двухэтажных МКД, 1 частный дом и здание детского сада. К сожалению, есть пострадавшие: 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол, у них диагностированы резано-ушибленные ранения головы, верхних и нижних конечностей. В настоящее время они находятся в Рыльской больнице, где им оказывается необходимая помощь", - написал он в Telegram-канале.Хинштейн уточнил, что еще один пострадавший мужчина 1975 года рождения от госпитализации отказался, врачи обработали у него поверхностные резаные раны руки и ноги.Также вследствие ударов в одном из многоквартирных домов загорелась кровля. К настоящему времени пожар уже потушен. Угрозы для соседних зданий нет."На месте находится глава района и оперативные службы. Всю необходимую помощь людям обязательно окажем. Уже завтра специалисты оценят масштаб повреждений объектов и приступят к их устранениям. Информация о последствиях атак уточняется. Держу ситуацию на личном контроле", - добавил Хинштейн.
https://ria.ru/20250429/ataka-2014201238.html
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курская область, рыльск, вооруженные силы украины, александр хинштейн, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Рыльск, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн, Происшествия
При атаке БПЛА ВСУ в Курской области пострадали три человека

Хинштейн: при атаке БПЛА ВСУ в Курской области пострадали три человека

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Три человека пострадали при ударах украинских БПЛА по пригороду курского Рыльска, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"В результате ударов беспилотников по пригороду Рыльска повреждения получили 3 двухэтажных МКД, 1 частный дом и здание детского сада. К сожалению, есть пострадавшие: 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол, у них диагностированы резано-ушибленные ранения головы, верхних и нижних конечностей. В настоящее время они находятся в Рыльской больнице, где им оказывается необходимая помощь", - написал он в Telegram-канале.
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Хинштейн уточнил, что еще один пострадавший мужчина 1975 года рождения от госпитализации отказался, врачи обработали у него поверхностные резаные раны руки и ноги.
Также вследствие ударов в одном из многоквартирных домов загорелась кровля. К настоящему времени пожар уже потушен. Угрозы для соседних зданий нет.
"На месте находится глава района и оперативные службы. Всю необходимую помощь людям обязательно окажем. Уже завтра специалисты оценят масштаб повреждений объектов и приступят к их устранениям. Информация о последствиях атак уточняется. Держу ситуацию на личном контроле", - добавил Хинштейн.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРыльскВооруженные силы УкраиныАлександр ХинштейнПроисшествия
 
 
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