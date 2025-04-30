https://ria.ru/20250430/bespilotniki-2014225109.html
При атаке БПЛА ВСУ в Курской области пострадали три человека
При атаке БПЛА ВСУ в Курской области пострадали три человека - РИА Новости, 30.04.2025
При атаке БПЛА ВСУ в Курской области пострадали три человека
Три человека пострадали при ударах украинских БПЛА по пригороду курского Рыльска, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T00:30:00+03:00
2025-04-30T00:30:00+03:00
2025-04-30T00:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
рыльск
вооруженные силы украины
александр хинштейн
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Три человека пострадали при ударах украинских БПЛА по пригороду курского Рыльска, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."В результате ударов беспилотников по пригороду Рыльска повреждения получили 3 двухэтажных МКД, 1 частный дом и здание детского сада. К сожалению, есть пострадавшие: 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол, у них диагностированы резано-ушибленные ранения головы, верхних и нижних конечностей. В настоящее время они находятся в Рыльской больнице, где им оказывается необходимая помощь", - написал он в Telegram-канале.Хинштейн уточнил, что еще один пострадавший мужчина 1975 года рождения от госпитализации отказался, врачи обработали у него поверхностные резаные раны руки и ноги.Также вследствие ударов в одном из многоквартирных домов загорелась кровля. К настоящему времени пожар уже потушен. Угрозы для соседних зданий нет."На месте находится глава района и оперативные службы. Всю необходимую помощь людям обязательно окажем. Уже завтра специалисты оценят масштаб повреждений объектов и приступят к их устранениям. Информация о последствиях атак уточняется. Держу ситуацию на личном контроле", - добавил Хинштейн.
https://ria.ru/20250429/ataka-2014201238.html
https://ria.ru/20250429/ataki-2014190911.html
курская область
рыльск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, рыльск, вооруженные силы украины, александр хинштейн, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Рыльск, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн, Происшествия
При атаке БПЛА ВСУ в Курской области пострадали три человека
Хинштейн: при атаке БПЛА ВСУ в Курской области пострадали три человека