https://ria.ru/20250430/bespilotniki-2014225109.html

При атаке БПЛА ВСУ в Курской области пострадали три человека

При атаке БПЛА ВСУ в Курской области пострадали три человека - РИА Новости, 30.04.2025

При атаке БПЛА ВСУ в Курской области пострадали три человека

Три человека пострадали при ударах украинских БПЛА по пригороду курского Рыльска, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 30.04.2025

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специальная военная операция на украине

курская область

рыльск

вооруженные силы украины

александр хинштейн

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Три человека пострадали при ударах украинских БПЛА по пригороду курского Рыльска, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."В результате ударов беспилотников по пригороду Рыльска повреждения получили 3 двухэтажных МКД, 1 частный дом и здание детского сада. К сожалению, есть пострадавшие: 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол, у них диагностированы резано-ушибленные ранения головы, верхних и нижних конечностей. В настоящее время они находятся в Рыльской больнице, где им оказывается необходимая помощь", - написал он в Telegram-канале.Хинштейн уточнил, что еще один пострадавший мужчина 1975 года рождения от госпитализации отказался, врачи обработали у него поверхностные резаные раны руки и ноги.Также вследствие ударов в одном из многоквартирных домов загорелась кровля. К настоящему времени пожар уже потушен. Угрозы для соседних зданий нет."На месте находится глава района и оперативные службы. Всю необходимую помощь людям обязательно окажем. Уже завтра специалисты оценят масштаб повреждений объектов и приступят к их устранениям. Информация о последствиях атак уточняется. Держу ситуацию на личном контроле", - добавил Хинштейн.

https://ria.ru/20250429/ataka-2014201238.html

https://ria.ru/20250429/ataki-2014190911.html

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курская область, рыльск, вооруженные силы украины, александр хинштейн, происшествия