https://ria.ru/20250430/bespilotnik-2014403723.html
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 30.04.2025
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Беспилотник украинских войск атаковал Куйбышевский район Донецка, повреждения получила кровля многоквартирного дома, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:02:00+03:00
2025-04-30T16:02:00+03:00
2025-04-30T16:04:00+03:00
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алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Беспилотник украинских войск атаковал Куйбышевский район Донецка, повреждения получила кровля многоквартирного дома, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительным данным, в результате атаки БПЛА осколками повреждена кровля жилого многоквартирного дома по проспекту Колхозному в Куйбышевском районе", - написал мэр в Telegram-канале. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в свою очередь, сообщило, что ВСУ в 13.35 атаковали указанный район при помощи дрона-камикадзе. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинский беспилотник атаковал Донецк
Кулемзин: БПЛА ВСУ атаковал Куйбышевский район Донецка, повреждена кровля дома