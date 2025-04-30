https://ria.ru/20250430/bespilotnik-2014403723.html

Украинский беспилотник атаковал Донецк

Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 30.04.2025

Украинский беспилотник атаковал Донецк

Беспилотник украинских войск атаковал Куйбышевский район Донецка, повреждения получила кровля многоквартирного дома, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:02:00+03:00

2025-04-30T16:02:00+03:00

2025-04-30T16:04:00+03:00

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алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Беспилотник украинских войск атаковал Куйбышевский район Донецка, повреждения получила кровля многоквартирного дома, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительным данным, в результате атаки БПЛА осколками повреждена кровля жилого многоквартирного дома по проспекту Колхозному в Куйбышевском районе", - написал мэр в Telegram-канале. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в свою очередь, сообщило, что ВСУ в 13.35 атаковали указанный район при помощи дрона-камикадзе. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.

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Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины