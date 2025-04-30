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Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 30.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:02 30.04.2025 (обновлено: 16:04 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/bespilotnik-2014403723.html
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 30.04.2025
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Беспилотник украинских войск атаковал Куйбышевский район Донецка, повреждения получила кровля многоквартирного дома, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:02:00+03:00
2025-04-30T16:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Беспилотник украинских войск атаковал Куйбышевский район Донецка, повреждения получила кровля многоквартирного дома, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительным данным, в результате атаки БПЛА осколками повреждена кровля жилого многоквартирного дома по проспекту Колхозному в Куйбышевском районе", - написал мэр в Telegram-канале. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в свою очередь, сообщило, что ВСУ в 13.35 атаковали указанный район при помощи дрона-камикадзе. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник атаковал Донецк

Кулемзин: БПЛА ВСУ атаковал Куйбышевский район Донецка, повреждена кровля дома

© РИА Новости / Ирина Геращенко | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими силовиками
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими силовиками - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими силовиками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Беспилотник украинских войск атаковал Куйбышевский район Донецка, повреждения получила кровля многоквартирного дома, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«
"По предварительным данным, в результате атаки БПЛА осколками повреждена кровля жилого многоквартирного дома по проспекту Колхозному в Куйбышевском районе", - написал мэр в Telegram-канале.
Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в свою очередь, сообщило, что ВСУ в 13.35 атаковали указанный район при помощи дрона-камикадзе.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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