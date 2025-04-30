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Военные базы США не могут защититься от беспилотников, заявил конгрессмен - РИА Новости, 30.04.2025
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11:13 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/bespilotnik-2014288138.html
Военные базы США не могут защититься от беспилотников, заявил конгрессмен
Военные базы США не могут защититься от беспилотников, заявил конгрессмен - РИА Новости, 30.04.2025
Военные базы США не могут защититься от беспилотников, заявил конгрессмен
Военные базы США не обладают достаточными возможностями для защиты от беспилотных летательных аппаратов, заявил конгрессмен-республиканец от штата Южная... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:13:00+03:00
2025-04-30T11:13:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Военные базы США не обладают достаточными возможностями для защиты от беспилотных летательных аппаратов, заявил конгрессмен-республиканец от штата Южная Каролина Уильям Тиммонс. Журнал Air and Space Forces пишет, что в ходе слушаний в палате представителей Тиммонс рассказал, что лишь за прошлый год на 100 различных военных объектах США зафиксированы полеты более 350 беспилотников. "Тиммонс добавил, что это указывает на то, что у командиров баз "недостаточные или ничтожные возможности мониторинга" (дронов - ред.) и нехватка возможностей для противодействия им", - пишет издание. Как отмечает журнал, в в ходе слушаний заместитель директора по операциям объединенного комитета начальников штабов США, контр-адмирал Пол Спедеро отметил, что технологии разработки беспилотников продвинулись гораздо дальше, чем технологии противодействия им.
https://ria.ru/20250418/ministr-2011964315.html
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в мире, сша, южная каролина
В мире, США, Южная Каролина
Военные базы США не могут защититься от беспилотников, заявил конгрессмен

Конгрессмен Тиммонс: военные базы США не имеют достаточной защиты от дронов

CC BY 2.0 / Official U.S. Navy Page/Petty Officer 2nd Class Ryan Bre / A Sailor stands watch aboard USS Charleston (LCS 18) in Guam.Военная база США
Военная база США - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
CC BY 2.0 / Official U.S. Navy Page/Petty Officer 2nd Class Ryan Bre / A Sailor stands watch aboard USS Charleston (LCS 18) in Guam.
Военная база США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Военные базы США не обладают достаточными возможностями для защиты от беспилотных летательных аппаратов, заявил конгрессмен-республиканец от штата Южная Каролина Уильям Тиммонс.
Журнал Air and Space Forces пишет, что в ходе слушаний в палате представителей Тиммонс рассказал, что лишь за прошлый год на 100 различных военных объектах США зафиксированы полеты более 350 беспилотников.
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"Тиммонс добавил, что это указывает на то, что у командиров баз "недостаточные или ничтожные возможности мониторинга" (дронов - ред.) и нехватка возможностей для противодействия им", - пишет издание.
Как отмечает журнал, в в ходе слушаний заместитель директора по операциям объединенного комитета начальников штабов США, контр-адмирал Пол Спедеро отметил, что технологии разработки беспилотников продвинулись гораздо дальше, чем технологии противодействия им.
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