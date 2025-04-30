https://ria.ru/20250430/belorussiya-2014399162.html

В Белоруссии предпримут дополнительные меры безопасности к 9 мая

В Белоруссии предпримут дополнительные меры безопасности к 9 мая - РИА Новости, 30.04.2025

В Белоруссии предпримут дополнительные меры безопасности к 9 мая

Дополнительные меры безопасности предпримут по всей Белоруссии в связи с празднованием 9 мая, сообщил в среду глава белорусского МВД Иван Кубраков. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:54:00+03:00

2025-04-30T15:54:00+03:00

2025-04-30T15:54:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

белоруссия

иван кубраков

80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

союзное государство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577855287_0:252:2444:1626_1920x0_80_0_0_fdd8701382f950945e188dd79341309f.jpg

МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Дополнительные меры безопасности предпримут по всей Белоруссии в связи с празднованием 9 мая, сообщил в среду глава белорусского МВД Иван Кубраков. "Дополнительные меры безопасности в обязательном порядке будут приняты. Мы уже провели совещание с коллегами. Определились с дополнительными мерами безопасности и в местах проведения массовых мероприятий, но также по всей стране будут усилены меры безопасности", - сказал он журналистам. Министр пояснил, что это будут дополнительные патрули милиции, дополнительные экипажи ГАИ. "Мы будем обеспечивать безопасность, еще раз повторюсь, абсолютно по всей стране, не только в местах проведения массовых мероприятий", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20250430/belorussiya-2014388246.html

https://ria.ru/20250429/putin-2014146455.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, иван кубраков, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, союзное государство