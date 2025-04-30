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В Белоруссии предпримут дополнительные меры безопасности к 9 мая - РИА Новости, 30.04.2025
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15:54 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/belorussiya-2014399162.html
В Белоруссии предпримут дополнительные меры безопасности к 9 мая
В Белоруссии предпримут дополнительные меры безопасности к 9 мая - РИА Новости, 30.04.2025
В Белоруссии предпримут дополнительные меры безопасности к 9 мая
Дополнительные меры безопасности предпримут по всей Белоруссии в связи с празднованием 9 мая, сообщил в среду глава белорусского МВД Иван Кубраков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:54:00+03:00
2025-04-30T15:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
белоруссия
иван кубраков
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
союзное государство
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МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Дополнительные меры безопасности предпримут по всей Белоруссии в связи с празднованием 9 мая, сообщил в среду глава белорусского МВД Иван Кубраков. "Дополнительные меры безопасности в обязательном порядке будут приняты. Мы уже провели совещание с коллегами. Определились с дополнительными мерами безопасности и в местах проведения массовых мероприятий, но также по всей стране будут усилены меры безопасности", - сказал он журналистам. Министр пояснил, что это будут дополнительные патрули милиции, дополнительные экипажи ГАИ. "Мы будем обеспечивать безопасность, еще раз повторюсь, абсолютно по всей стране, не только в местах проведения массовых мероприятий", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20250430/belorussiya-2014388246.html
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в мире, белоруссия, иван кубраков, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, союзное государство
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Белоруссия, Иван Кубраков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, Союзное государство
В Белоруссии предпримут дополнительные меры безопасности к 9 мая

По всей Белоруссии предпримут дополнительные меры безопасности в связи с 9 мая

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов в Минске
Сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники правоохранительных органов в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Дополнительные меры безопасности предпримут по всей Белоруссии в связи с празднованием 9 мая, сообщил в среду глава белорусского МВД Иван Кубраков.
"Дополнительные меры безопасности в обязательном порядке будут приняты. Мы уже провели совещание с коллегами. Определились с дополнительными мерами безопасности и в местах проведения массовых мероприятий, но также по всей стране будут усилены меры безопасности", - сказал он журналистам.
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Министр пояснил, что это будут дополнительные патрули милиции, дополнительные экипажи ГАИ.
"Мы будем обеспечивать безопасность, еще раз повторюсь, абсолютно по всей стране, не только в местах проведения массовых мероприятий", - подчеркнул министр.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреБелоруссияИван Кубраков80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень ПобедыСоюзное государство
 
 
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