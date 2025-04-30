https://ria.ru/20250430/belorussija-2014410524.html

В Белоруссии на реализацию амнистии к юбилею Победы отвели полгода

В Белоруссии на реализацию амнистии к юбилею Победы отвели полгода - РИА Новости, 30.04.2025

В Белоруссии на реализацию амнистии к юбилею Победы отвели полгода

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков сообщил, что на реализацию амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне отведено полгода. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:17:00+03:00

2025-04-30T16:17:00+03:00

2025-04-30T16:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

белоруссия

иван кубраков

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a568e73da73a077ecfa504c2877495b4.jpg

МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков сообщил, что на реализацию амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне отведено полгода.В среду нижняя палата парламента Белоруссии приняла законопроект об амнистии в стране в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. По предварительным расчетам, под амнистию попадут почти 8 тысяч осужденных.Законопроект должна одобрить верхняя палата парламента и подписать президент."Полгода отведено на реализацию амнистии после вступления закона в силу", - сказал министр, представляя законопроект депутатам в среду.Кубраков подчеркнул, что полгода - это достаточный срок для осуществления амнистии. "За это время мы вполне успеваем применить закон об амнистии и полностью его реализовать. Я уже сказал, это опыт предыдущих амнистий, поэтому мы всё успеваем", - сказал министр.Министр напомнил, что президентом Белоруссии Александром Лукашенко было дано поручение МВД о подготовке законопроекта об амнистии к 80-летиюПобеды. "Нами провелась определенная работа. Сохранены те подходы, которые применялись во время амнистий ранее: это уже четвертая амнистия за последние пять лет", - подчеркнул Кубраков.Он обратил внимание, что предыдущие амнистии не просто не повлияли негативно на оперативную обстановку в стране, а наоборот, положительно сказались на поведении осужденных в местах лишения свободы. "И повлияли положительно на то, что осужденные более активно начали погашать ущерб, который был причинен преступлением. Ведь на сегодняшний день самым главным критерием для амнистии является погашение ущерба, который был причинен преступлением", - сказал министр.Он подчеркнул, что в новом законопроекте есть и новеллы по сравнению с амнистиями прошлых лет. "Впервые амнистия применяется к категории лиц, которые осуждены за незаконный оборот наркотических средств. Срок им будет снижен на один год", -сказал глава МВД. Он отметил, что исключение из этой категории лиц составят только те, чьи действия повлекли смерть человека вследствие употребления им наркотиков. К этой категории осужденных амнистия применяться не будет."Я уверен, что этот акт гуманизма положительно скажется на поведении осужденных. Те лица, которые выйдут из мест лишения свободы, конечно, не останутся без внимания. Мы их полностью будем контролировать. Они будут находиться под контролем органов внутренних дел", - заверил Кубраков. Но добавил, что опыт прошлых амнистий показывает, что единицы из амнистированных позже нарушили закон вновь. "То есть люди действительно ценят этот шанс исправиться. Уверен, амнистия положительно скажется на поведении данных граждан", - подчеркнул глава МВД.

https://ria.ru/20250414/peskov-2011084184.html

https://ria.ru/20250424/belorussija-2013190188.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, иван кубраков, 80-летие победы в великой отечественной войне