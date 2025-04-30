https://ria.ru/20250430/barnaul-2014266834.html

В Барнауле иностранца осудили за оправдание терроризма

В Барнауле иностранца осудили за оправдание терроризма - РИА Новости, 30.04.2025

В Барнауле иностранца осудили за оправдание терроризма

Иностранец осужден в Барнауле на 13 лет за публичное оправдание терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю. РИА Новости, 30.04.2025

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2025-04-30T10:25:00+03:00

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БАРНАУЛ, 30 апр – РИА Новости. Иностранец осужден в Барнауле на 13 лет за публичное оправдание терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю. Согласно материалам дела, 21-летний иностранец публично оправдывал деятельность международной организации, признанной в России террористической. Через свой Telegram-аккаунт он проводил беседы, распространял фото и видео в группах социальных сетей, находясь в Барнауле. "Вторым Восточным окружным военным судом постановлен приговор иностранному гражданину за преступление, направленное на публичное оправдание терроризма. Суд приговорил юношу к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме", – сообщает пресс-служба. Отмечается, что суд признал фигуранта виновным в публичном оправдании терроризма, участии в деятельности организации, признанной в России террористической, склонении людей к содействию террористической деятельности.

https://ria.ru/20250305/sud-2003105555.html

https://ria.ru/20250421/udaltsov-2012509707.html

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происшествия, барнаул, россия, алтайский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)