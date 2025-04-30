https://ria.ru/20250430/bagreeva-2014112210.html

Свыше 43 тысяч контрактов заключила столица с МСП на Портале поставщиков

Свыше 43 тысяч контрактов заключила столица с МСП на Портале поставщиков - РИА Новости, 30.04.2025

Свыше 43 тысяч контрактов заключила столица с МСП на Портале поставщиков

За первые три месяца текущего года столичные заказчики заключили с представителями малого и среднего предпринимательства на Портале поставщиков более 43,1... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T09:10:00+03:00

2025-04-30T09:10:00+03:00

2025-04-30T09:10:00+03:00

мария багреева

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. За первые три месяца текущего года столичные заказчики заключили с представителями малого и среднего предпринимательства на Портале поставщиков более 43,1 тысячи контрактов, их сумма составляет почти 11 миллиардов рублей, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.По словам заммэра, представители МСП - главные контрагенты столицы. С их помощью московские учреждения закрывают свои оперативные потребности."За первые три месяца этого года на Портале поставщиков с представителями малого и среднего бизнеса заключено более 43 тысяч контрактов на сумму 10,8 миллиарда рублей — на 12,5% больше объемов за аналогичный период прошлого года. На субъекты малого и среднего предпринимательства пришлось около 42% от общего объема закупок на портале. Чаще всего московские заказчики приобретали у них строительные, хозяйственные, медицинские, информационно-технологические товары, бытовую технику, средства связи, электронику и оргтехнику, а также услуги по техническому обслуживанию и содержанию столичных объектов", - отметила Багреева, слова которой приводит пресс-служба ДЭПР.Руководитель департамента добавила, что по указанным категориям за первый квартал этого года подписали около 18,3 тысячи контрактов.Портал поставщиков работает уже 12 лет. Он был разработан для автоматизации закупок малого объема. Ассортимент товаров составляет более 3 миллионов уникальных наименований. Каждый день на Портале поставщиков заключается примерно 1,5 тысячи контрактов. Это можно сделать с помощью электронной подписи. Такая процедура ускоряет и упрощает процессы закупок.Как сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, сейчас постоянно Порталом поставщиков пользуются более 58 тысяч заказчиков из 42 российских субъектов. Речь идет дошкольных и образовательных учреждений, объектах здравоохранения и так далее."Число зарегистрированных на платформе поставщиков постоянно растет — сейчас их уже свыше 370 тысяч", - отметил Пуртов.Он подчеркнул, что в топ-5 по сумме заключенных контрактов за первые три месяца вошли бизнесмены из столицы, Подмосковья, Свердловской области, Петербурга и Красноярского края. Их совокупный объем закупок составил 87% от общей суммы заключенных на портале сделок.В столице развивают предпринимателей. Город занимает лидерские позиции в Национальном рейтинге прозрачности закупок. С помощью стандартизации процедур, внедрению цифровых технологий и вовлечению МСП столичный госзаказ обеспечивает экономию на всех этапах процесса.Функциональным заказчиком этого портала выступает столичный департамент по конкурентной политике, а техническое развитие курирует департамент информационных технологий.Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и проекта столицы "Цифровое государственное управление".Ранее Багреева сообщала, что за первый квартал 2025 года объем закупок у МСП составил 106,1 миллиарда рублей, данный показатель на 26% выше, чем за первый квартал 2024 года.

https://ria.ru/20250429/bagreeva-2014110457.html

https://ria.ru/20250425/moskva-2013262718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мария багреева