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СМИ раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому в Ватикане - РИА Новости, 30.04.2025
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14:04 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/axios-2014349182.html
СМИ раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому в Ватикане
СМИ раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому в Ватикане - РИА Новости, 30.04.2025
СМИ раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому в Ватикане
Американский президент Дональд Трампа сообщил Владимиру Зеленскому в Ватикане, что Крым за Россией признают США, а не Украина, сообщает Axios. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:04:00+03:00
2025-04-30T14:04:00+03:00
в мире
ватикан
сша
владимир зеленский
дональд трамп
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россия
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американский президент Дональд Трампа сообщил Владимиру Зеленскому в Ватикане, что Крым за Россией признают США, а не Украина, сообщает Axios."По словам одного источника, Зеленский в ходе встречи вновь заявил, что не признает Крым за Россией, и Трамп дал ему понять, что он от него этого не требует. План заключается в том, чтобы это сделали США, а не Украина", — говорится в материале.Украинский политик также сообщил главе США, что не боится идти на уступки ради завершения конфликта, но для этого ему потребуются достаточно твердых гарантий безопасности, указали в публикации.В среду журнал Economist со ссылкой на украинские источники сообщал, что Зеленский в Ватикане упрашивал Трампа не покидать процесс по урегулированию конфликта на Украине.В прошлую субботу украинские и западные СМИ сообщали, что Зеленский и Трамп провели очень короткую встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, передавал, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, по данным телеканала CNN, Трамп очень быстро покинул Рим.
https://ria.ru/20250430/plan-2014312982.html
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014256595.html
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в мире, ватикан, сша, владимир зеленский, дональд трамп, франциск (хорхе марио бергольо), россия
В мире, Ватикан, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Россия
СМИ раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому в Ватикане

Axios: Трамп в Ватикане сообщил Зеленскому, что Крым за Россией признают США

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американский президент Дональд Трампа сообщил Владимиру Зеленскому в Ватикане, что Крым за Россией признают США, а не Украина, сообщает Axios.
«
"По словам одного источника, Зеленский в ходе встречи вновь заявил, что не признает Крым за Россией, и Трамп дал ему понять, что он от него этого не требует. План заключается в том, чтобы это сделали США, а не Украина", — говорится в материале.
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Украинский политик также сообщил главе США, что не боится идти на уступки ради завершения конфликта, но для этого ему потребуются достаточно твердых гарантий безопасности, указали в публикации.
В среду журнал Economist со ссылкой на украинские источники сообщал, что Зеленский в Ватикане упрашивал Трампа не покидать процесс по урегулированию конфликта на Украине.
В прошлую субботу украинские и западные СМИ сообщали, что Зеленский и Трамп провели очень короткую встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, передавал, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, по данным телеканала CNN, Трамп очень быстро покинул Рим.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В США сделали мрачное предупреждение Украине из-за решения Вашингтона
Вчера, 09:49
 
В миреВатиканСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Россия
 
 
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