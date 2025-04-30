https://ria.ru/20250430/axios-2014349182.html

СМИ раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому в Ватикане

СМИ раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому в Ватикане - РИА Новости, 30.04.2025

СМИ раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому в Ватикане

Американский президент Дональд Трампа сообщил Владимиру Зеленскому в Ватикане, что Крым за Россией признают США, а не Украина, сообщает Axios. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:04:00+03:00

2025-04-30T14:04:00+03:00

2025-04-30T14:04:00+03:00

в мире

ватикан

сша

владимир зеленский

дональд трамп

франциск (хорхе марио бергольо)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013785946_0:7:1408:798_1920x0_80_0_0_42e30b29031cd8738f5c7a2c929bcce0.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американский президент Дональд Трампа сообщил Владимиру Зеленскому в Ватикане, что Крым за Россией признают США, а не Украина, сообщает Axios."По словам одного источника, Зеленский в ходе встречи вновь заявил, что не признает Крым за Россией, и Трамп дал ему понять, что он от него этого не требует. План заключается в том, чтобы это сделали США, а не Украина", — говорится в материале.Украинский политик также сообщил главе США, что не боится идти на уступки ради завершения конфликта, но для этого ему потребуются достаточно твердых гарантий безопасности, указали в публикации.В среду журнал Economist со ссылкой на украинские источники сообщал, что Зеленский в Ватикане упрашивал Трампа не покидать процесс по урегулированию конфликта на Украине.В прошлую субботу украинские и западные СМИ сообщали, что Зеленский и Трамп провели очень короткую встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, передавал, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, по данным телеканала CNN, Трамп очень быстро покинул Рим.

https://ria.ru/20250430/plan-2014312982.html

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014256595.html

ватикан

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ватикан, сша, владимир зеленский, дональд трамп, франциск (хорхе марио бергольо), россия