Рейтинг@Mail.ru
Дилеры рассказали о затоваренности складов новыми автомобилями - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 30.04.2025 (обновлено: 10:50 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/avtomobili-2014229069.html
Дилеры рассказали о затоваренности складов новыми автомобилями
Дилеры рассказали о затоваренности складов новыми автомобилями - РИА Новости, 30.04.2025
Дилеры рассказали о затоваренности складов новыми автомобилями
Запасы новых автомобилей на российских складах составляют порядка 400 тысяч машин, этого хватит как минимум на ближайшие три месяца, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T02:05:00+03:00
2025-04-30T10:50:00+03:00
экономика
николай иванов
рольф
российские автомобильные дилеры
автостат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889296021_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_bc0f285b49ccae0cc61b5b877351e906.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Запасы новых автомобилей на российских складах составляют порядка 400 тысяч машин, этого хватит как минимум на ближайшие три месяца, сообщили РИА Новости российские автомобильные дилеры."Затоваривание отмечаем практически по всем брендам. С учетом падения продаж можно говорить о скоплении на складах порядка 400 тысяч автомобилей, то есть на несколько месяцев запас. Можно сказать, что на ближайшие три месяца точно", — оценили ситуацию в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). В свою очередь, директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов дает более пессимистичный прогноз. "На данный момент запас складов у дистрибьюторов и дилеров — четыре-пять месяцев. Это по рынку в целом", — добавил он. Говоря о "Рольфе" он уточнил, что компания внимательно следит за ситуацией и не допускает затоваривания, при этом сложнее складывается ситуация с машинами, ввезенными по параллельному импорту. "На складах есть машины, которые быстро реализовать не получается, так как изменился курс валют и другие факторы оказывают негативное влияние на спрос", — пояснил Иванов. В минувший понедельник директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков сообщил о том, что складские запасы новых автомобилей у российских дилеров и дистрибьюторов не разгрузились за первый квартал этого года и составляют порядка 500 тысяч машин. По его словам, более половины этого объема (300-350 тысяч машин) — автомобили китайских брендов.
https://ria.ru/20250312/avtomobili-2004115156.html
https://ria.ru/20250316/avtomobili-1766268443.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889296021_212:0:2941:2047_1920x0_80_0_0_9bfa96e4f8f7823c2f3dc7523b4ad2ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, николай иванов, рольф , российские автомобильные дилеры, автостат
Экономика, Николай Иванов, Рольф , Российские автомобильные дилеры, Автостат
Дилеры рассказали о затоваренности складов новыми автомобилями

Запасов новых автомобилей на складах в РФ хватит минимум на три месяца продаж

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтосалон
Автосалон - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Автосалон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Запасы новых автомобилей на российских складах составляют порядка 400 тысяч машин, этого хватит как минимум на ближайшие три месяца, сообщили РИА Новости российские автомобильные дилеры.
"Затоваривание отмечаем практически по всем брендам. С учетом падения продаж можно говорить о скоплении на складах порядка 400 тысяч автомобилей, то есть на несколько месяцев запас. Можно сказать, что на ближайшие три месяца точно", — оценили ситуацию в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Почему в России перестали покупать автомобили
12 марта, 12:52
В свою очередь, директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов дает более пессимистичный прогноз.
"На данный момент запас складов у дистрибьюторов и дилеров — четыре-пять месяцев. Это по рынку в целом", — добавил он.
Говоря о "Рольфе" он уточнил, что компания внимательно следит за ситуацией и не допускает затоваривания, при этом сложнее складывается ситуация с машинами, ввезенными по параллельному импорту.
"На складах есть машины, которые быстро реализовать не получается, так как изменился курс валют и другие факторы оказывают негативное влияние на спрос", — пояснил Иванов.
В минувший понедельник директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков сообщил о том, что складские запасы новых автомобилей у российских дилеров и дистрибьюторов не разгрузились за первый квартал этого года и составляют порядка 500 тысяч машин. По его словам, более половины этого объема (300-350 тысяч машин) — автомобили китайских брендов.
Девушка покупает машину - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Как изменятся цены на авто в 2025 году: прогноз экспертов
16 марта, 17:41
 
ЭкономикаНиколай ИвановРольфРоссийские автомобильные дилерыАвтостат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала