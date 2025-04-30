https://ria.ru/20250430/avtomobili-2014229069.html

Дилеры рассказали о затоваренности складов новыми автомобилями

Дилеры рассказали о затоваренности складов новыми автомобилями - РИА Новости, 30.04.2025

Дилеры рассказали о затоваренности складов новыми автомобилями

Запасы новых автомобилей на российских складах составляют порядка 400 тысяч машин, этого хватит как минимум на ближайшие три месяца, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T02:05:00+03:00

2025-04-30T02:05:00+03:00

2025-04-30T10:50:00+03:00

экономика

николай иванов

рольф

российские автомобильные дилеры

автостат

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Запасы новых автомобилей на российских складах составляют порядка 400 тысяч машин, этого хватит как минимум на ближайшие три месяца, сообщили РИА Новости российские автомобильные дилеры."Затоваривание отмечаем практически по всем брендам. С учетом падения продаж можно говорить о скоплении на складах порядка 400 тысяч автомобилей, то есть на несколько месяцев запас. Можно сказать, что на ближайшие три месяца точно", — оценили ситуацию в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). В свою очередь, директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов дает более пессимистичный прогноз. "На данный момент запас складов у дистрибьюторов и дилеров — четыре-пять месяцев. Это по рынку в целом", — добавил он. Говоря о "Рольфе" он уточнил, что компания внимательно следит за ситуацией и не допускает затоваривания, при этом сложнее складывается ситуация с машинами, ввезенными по параллельному импорту. "На складах есть машины, которые быстро реализовать не получается, так как изменился курс валют и другие факторы оказывают негативное влияние на спрос", — пояснил Иванов. В минувший понедельник директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков сообщил о том, что складские запасы новых автомобилей у российских дилеров и дистрибьюторов не разгрузились за первый квартал этого года и составляют порядка 500 тысяч машин. По его словам, более половины этого объема (300-350 тысяч машин) — автомобили китайских брендов.

https://ria.ru/20250312/avtomobili-2004115156.html

https://ria.ru/20250316/avtomobili-1766268443.html

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экономика, николай иванов, рольф , российские автомобильные дилеры, автостат