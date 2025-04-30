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Австрия хочет увеличить расходы на оборону до двух процентов ВВП - РИА Новости, 30.04.2025
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15:26 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/avstrija-2014387752.html
Австрия хочет увеличить расходы на оборону до двух процентов ВВП
Австрия хочет увеличить расходы на оборону до двух процентов ВВП - РИА Новости, 30.04.2025
Австрия хочет увеличить расходы на оборону до двух процентов ВВП
Австрия намерена довести расходы на оборону до 2% ВВП, а также участвовать в совместных программах закупок вооружений в рамках Европейского союза, заявил... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:26:00+03:00
2025-04-30T15:26:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Австрия намерена довести расходы на оборону до 2% ВВП, а также участвовать в совместных программах закупок вооружений в рамках Европейского союза, заявил канцлер республики Кристиан Штокер в интервью информагентству APA и газете Kleine Zeitung. "По словам Штокера, Австрия намерена увеличить свои расходы на оборону до 2% ВВП", - приводят СМИ слова канцлера. Кроме того, страна намерена участвовать в совместных программах закупок вооружений в рамках Евросоюза, добавил Штокер. Он подтвердил и намерение Австрии присоединиться к инициативе Еврокомиссии по выделению странами Европейского союза примерно 800 миллиардов евро на оборонные цели. По мнению канцлера, участие республики в европейской системе противовоздушной обороны "Небесный щит" (European Sky Shield) совместимо с нейтральным статусом государства. "Я считаю это (участие в программе - ред.) правильным шагом, потому что… система совместима с ним (нейтралитетом - ред.)", - подчеркнул Штокер в интервью СМИ. Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года. В мае 2024 года министр обороны Австрии Клаудия Таннер подписала соглашение о присоединении к европейской системе. В настоящее время она объединяет 21 страну, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грецию, Данию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Румынию, Словакию, Словению, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Швецию и Эстонию. По информации Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2024 году Австрия впервые с 2001 года израсходовала на оборону 1% ВВП. В последний раз страна приближалась к показателю в 2% ВВП еще в 1964 году, когда на эти цели было выделено 1,9% ВВП, свидетельствует база данных института. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5% ВВП.
https://ria.ru/20250424/polsha-2013293633.html
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в мире, австрия, германия, бельгия, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Австрия, Германия, Бельгия, Еврокомиссия, Евросоюз
Австрия хочет увеличить расходы на оборону до двух процентов ВВП

Канцлер Австрии Штокер: страна хочет увеличить расходы на оборону до 2% ВВП

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Австрии.
Флаг Австрии. - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Австрии.. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Австрия намерена довести расходы на оборону до 2% ВВП, а также участвовать в совместных программах закупок вооружений в рамках Европейского союза, заявил канцлер республики Кристиан Штокер в интервью информагентству APA и газете Kleine Zeitung.
"По словам Штокера, Австрия намерена увеличить свои расходы на оборону до 2% ВВП", - приводят СМИ слова канцлера.
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24 апреля, 22:35
Кроме того, страна намерена участвовать в совместных программах закупок вооружений в рамках Евросоюза, добавил Штокер. Он подтвердил и намерение Австрии присоединиться к инициативе Еврокомиссии по выделению странами Европейского союза примерно 800 миллиардов евро на оборонные цели. По мнению канцлера, участие республики в европейской системе противовоздушной обороны "Небесный щит" (European Sky Shield) совместимо с нейтральным статусом государства.
"Я считаю это (участие в программе - ред.) правильным шагом, потому что… система совместима с ним (нейтралитетом - ред.)", - подчеркнул Штокер в интервью СМИ.
Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года. В мае 2024 года министр обороны Австрии Клаудия Таннер подписала соглашение о присоединении к европейской системе. В настоящее время она объединяет 21 страну, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грецию, Данию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Румынию, Словакию, Словению, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Швецию и Эстонию.
По информации Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2024 году Австрия впервые с 2001 года израсходовала на оборону 1% ВВП. В последний раз страна приближалась к показателю в 2% ВВП еще в 1964 году, когда на эти цели было выделено 1,9% ВВП, свидетельствует база данных института.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5% ВВП.
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