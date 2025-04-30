https://ria.ru/20250430/aviakompanii-2014291334.html

СМИ рассказали о возвращении двух иностранных авиакомпаний в Россию

СМИ рассказали о возвращении двух иностранных авиакомпаний в Россию - РИА Новости, 30.04.2025

СМИ рассказали о возвращении двух иностранных авиакомпаний в Россию

Авиакомпании El Al и Vietnam Airlines планируют возобновить полеты в Россию в мае, пишет KP.RU. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:27:00+03:00

2025-04-30T11:27:00+03:00

2025-04-30T12:59:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

денис мантуров

домодедово (аэропорт)

vietnam airlines

шереметьево (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Авиакомпании El Al и Vietnam Airlines планируют возобновить полеты в Россию в мае, пишет KP.RU."Сразу две зарубежные авиакомпании возвращаются в Россию и возобновляют прямые рейсы", — говорится в материале.В публикации указали, что израильская El Al начнет полеты из аэропорта Домодедово с первого мая, а вьетнамская Vietnam Airlines — из Шереметьево с восьмого мая.Авиаперевозчики будут совершать несколько рейсов в неделю, подчеркнули в статье.Власти России неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, глава государства Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.Первый вице-премьер России Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.

https://ria.ru/20250429/kompanii-2014169763.html

https://ria.ru/20250429/fortum-2014050830.html

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россия, экономика, владимир путин, денис мантуров, домодедово (аэропорт), vietnam airlines, шереметьево (аэропорт), общество