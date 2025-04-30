https://ria.ru/20250430/ataka-2014512769.html

В Херсонской области при атаке дронов пострадал глава села и его супруга

В Херсонской области при атаке дронов пострадал глава села и его супруга - РИА Новости, 30.04.2025

В Херсонской области при атаке дронов пострадал глава села и его супруга

Начальник территориального отдела села и его супруга пострадали в результате атаки БПЛА против жилого сектора в Херсонской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T23:08:00+03:00

2025-04-30T23:08:00+03:00

2025-04-30T23:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Начальник территориального отдела села и его супруга пострадали в результате атаки БПЛА против жилого сектора в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Около 22.00 село Приветное Алешкинского муниципального округа подверглось удару с воздуха. Боевики киевского режима применили дроны-камикадзе типа "Баба-Яга" против жилого сектора. Под обстрел попал дом начальника территориального отдела села Большие Копани. В результате атаки пострадал сам глава, а также его супруга", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место была оперативно вызвана бригада скорой помощи, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html

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Наталья Макарова

херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины