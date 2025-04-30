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В Херсонской области при атаке дронов пострадал глава села и его супруга
В Херсонской области при атаке дронов пострадал глава села и его супруга - РИА Новости, 30.04.2025
В Херсонской области при атаке дронов пострадал глава села и его супруга
Начальник территориального отдела села и его супруга пострадали в результате атаки БПЛА против жилого сектора в Херсонской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T23:08:00+03:00
2025-04-30T23:08:00+03:00
2025-04-30T23:08:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Начальник территориального отдела села и его супруга пострадали в результате атаки БПЛА против жилого сектора в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Около 22.00 село Приветное Алешкинского муниципального округа подверглось удару с воздуха. Боевики киевского режима применили дроны-камикадзе типа "Баба-Яга" против жилого сектора. Под обстрел попал дом начальника территориального отдела села Большие Копани. В результате атаки пострадал сам глава, а также его супруга", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место была оперативно вызвана бригада скорой помощи, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области при атаке дронов пострадал глава села и его супруга
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