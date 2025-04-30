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Дроны ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 30.04.2025
Дроны ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T22:50:00+03:00
2025-04-30T22:50:00+03:00
2025-04-30T22:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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БЕЛГОРОД, 30 апр - РИА Новости. ВСУ атаковали пять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ нанесли очередные удары по пяти населённым пунктам нашей области. Предварительно, обошлось без пострадавших. Село Соболевка Валуйского округа атаковано четырьмя FPV-дронами… В селе Муром Шебекинского округа дроном атакован легковой автомобиль — транспортное средство уничтожено огнём", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Белгородском районе в посёлке Майский в результате падения обломков сбитого беспилотника повреждены семь частных домовладений и автомобиль. В селе Нечаевка дрон нанёс удар по легковому автомобилю. "Село Пороз Грайворонского округа попало под вражеский обстрел. Повреждена линия электропередачи. Жители сёл Пороз и Дунайка временно остаются без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - уточнил Гладков.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
Гладков: БПЛА ВСУ атаковали 5 населенных пунктов на границе Белгородской области