https://ria.ru/20250430/ataka-2014351265.html

ВСУ атаковали центр Энергодара беспилотником вертолетного типа

ВСУ атаковали центр Энергодара беспилотником вертолетного типа - РИА Новости, 30.04.2025

ВСУ атаковали центр Энергодара беспилотником вертолетного типа

ВСУ атаковали центр города-спутника Запорожской АЭС Энергодара с помощью БПЛА вертолетного типа, разрушений и пострадавших нет, но сохраняется угроза повторных... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:09:00+03:00

2025-04-30T14:09:00+03:00

2025-04-30T14:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

энергодар

вооруженные силы украины

украина

беспилотники

в мире

днепр (город)

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925977205_0:118:3429:2047_1920x0_80_0_0_bc6354a32833cf1d7daa1b182e7da1fa.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. ВСУ атаковали центр города-спутника Запорожской АЭС Энергодара с помощью БПЛА вертолетного типа, разрушений и пострадавших нет, но сохраняется угроза повторных атак, сообщил мэр населенного пункта Максим Пухов."В Энергодаре зафиксирована атака ВСУ с помощью БПЛА вертолетного типа. На месте падения дрона в центре города работает группа разминирования. В результате атаки разрушений и пострадавших нет. Уважаемые энергодарцы, сохраняется угроза повторных атак", - написал Пухов в своем Telegram-канале.Мэр также призвал горожан избегать открытых пространств.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014081539.html

энергодар

украина

днепр (город)

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

энергодар, вооруженные силы украины, украина, беспилотники, в мире, днепр (город), европа, запорожская аэс