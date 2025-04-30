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ВСУ атаковали центр Энергодара беспилотником вертолетного типа - РИА Новости, 30.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 30.04.2025 (обновлено: 14:19 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/ataka-2014351265.html
ВСУ атаковали центр Энергодара беспилотником вертолетного типа
ВСУ атаковали центр Энергодара беспилотником вертолетного типа - РИА Новости, 30.04.2025
ВСУ атаковали центр Энергодара беспилотником вертолетного типа
ВСУ атаковали центр города-спутника Запорожской АЭС Энергодара с помощью БПЛА вертолетного типа, разрушений и пострадавших нет, но сохраняется угроза повторных... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:09:00+03:00
2025-04-30T14:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
украина
беспилотники
в мире
днепр (город)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. ВСУ атаковали центр города-спутника Запорожской АЭС Энергодара с помощью БПЛА вертолетного типа, разрушений и пострадавших нет, но сохраняется угроза повторных атак, сообщил мэр населенного пункта Максим Пухов."В Энергодаре зафиксирована атака ВСУ с помощью БПЛА вертолетного типа. На месте падения дрона в центре города работает группа разминирования. В результате атаки разрушений и пострадавших нет. Уважаемые энергодарцы, сохраняется угроза повторных атак", - написал Пухов в своем Telegram-канале.Мэр также призвал горожан избегать открытых пространств.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014081539.html
энергодар
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энергодар, вооруженные силы украины, украина, беспилотники, в мире, днепр (город), европа, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Украина, Беспилотники, В мире, Днепр (город), Европа, Запорожская АЭС
ВСУ атаковали центр Энергодара беспилотником вертолетного типа

ВСУ атаковали Энергодар дроном вертолетного типа, есть угроза повторных атак

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. ВСУ атаковали центр города-спутника Запорожской АЭС Энергодара с помощью БПЛА вертолетного типа, разрушений и пострадавших нет, но сохраняется угроза повторных атак, сообщил мэр населенного пункта Максим Пухов.
«
Энергодаре зафиксирована атака ВСУ с помощью БПЛА вертолетного типа. На месте падения дрона в центре города работает группа разминирования. В результате атаки разрушений и пострадавших нет. Уважаемые энергодарцы, сохраняется угроза повторных атак", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
Мэр также призвал горожан избегать открытых пространств.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныУкраинаБеспилотникиВ миреДнепр (город)ЕвропаЗапорожская АЭС
 
 
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