https://ria.ru/20250430/ataka-2014351265.html
ВСУ атаковали центр Энергодара беспилотником вертолетного типа
ВСУ атаковали центр Энергодара беспилотником вертолетного типа - РИА Новости, 30.04.2025
ВСУ атаковали центр Энергодара беспилотником вертолетного типа
ВСУ атаковали центр города-спутника Запорожской АЭС Энергодара с помощью БПЛА вертолетного типа, разрушений и пострадавших нет, но сохраняется угроза повторных... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:09:00+03:00
2025-04-30T14:09:00+03:00
2025-04-30T14:19:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. ВСУ атаковали центр города-спутника Запорожской АЭС Энергодара с помощью БПЛА вертолетного типа, разрушений и пострадавших нет, но сохраняется угроза повторных атак, сообщил мэр населенного пункта Максим Пухов."В Энергодаре зафиксирована атака ВСУ с помощью БПЛА вертолетного типа. На месте падения дрона в центре города работает группа разминирования. В результате атаки разрушений и пострадавших нет. Уважаемые энергодарцы, сохраняется угроза повторных атак", - написал Пухов в своем Telegram-канале.Мэр также призвал горожан избегать открытых пространств.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014081539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВСУ атаковали центр Энергодара беспилотником вертолетного типа
ВСУ атаковали Энергодар дроном вертолетного типа, есть угроза повторных атак