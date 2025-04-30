https://ria.ru/20250430/armija-2014357008.html

СМИ: американская армия может сократить число генералов

СМИ: американская армия может сократить число генералов - РИА Новости, 30.04.2025

СМИ: американская армия может сократить число генералов

Армия США рассматривает масштабную реорганизацию, которая может привести к сокращению числа генералов и реструктуризации ключевых командных структур, сообщает... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:26:00+03:00

2025-04-30T14:26:00+03:00

2025-04-30T14:26:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Армия США рассматривает масштабную реорганизацию, которая может привести к сокращению числа генералов и реструктуризации ключевых командных структур, сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на внутренние документы и источники в оборонной промышленности. "Армия США рассматривает масштабную перестройку, которая приведет к сокращению числа должностей генералов и реструктуризации организаций, отвечающих за разработку требований и закупку вооружений", - говорится в сообщении. Согласно предварительному плану, количество четырехзвездных генералов будет сокращено до двух - начальника штаба армии и его заместителя. Кроме того, планируется объединение Командования будущего армии (Army Futures Command, AFC) с Командованием подготовки и доктрины (TRADOC), а также сокращение числа исполнительных офисов программ (PEO), отвечающих за управление программами вооружений, с 13 до 9. Источники в оборонной промышленности сообщают, что видели документ с изложением этого плана, а другие подтверждают его детали. Хотя сроки реализации остаются неопределенными, в отрасли считают, что значительные изменения в Пентагоне неизбежны. Ранее СМИ сообщили, что Пентагон рассматривает возможность значительных сокращений в высшем звене командования вооруженных сил США. Также сообщалось, что руководство оборонного ведомства намерено сократить до 60 тысяч гражданских сотрудников при гражданском штате в 900 тысяч человек.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003109981.html

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