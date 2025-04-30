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В Москве арестовали еще девять фигурантов дела о краже средств у бойцов СВО
В Москве арестовали еще девять фигурантов дела о краже средств у бойцов СВО - РИА Новости, 30.04.2025
В Москве арестовали еще девять фигурантов дела о краже средств у бойцов СВО
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО еще девять обвиняемых в вымогательстве денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T21:31:00+03:00
2025-04-30T21:31:00+03:00
2025-04-30T21:54:00+03:00
происшествия
москва
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО еще девять обвиняемых в вымогательстве денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево, сообщили РИА Новости в инстанции."Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу еще девяти фигурантам", — рассказал собеседник агентства.Ранее суд арестовал по этому делу шесть участников преступного сообщества и его организатора Алексея Кабочкина.По данным следствия, подозреваемые похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт Шереметьево. Их обвиняют в кражах, вымогательствах и мошенничестве.
https://ria.ru/20241030/moshenniki-1980818368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Москва, Шереметьево (аэропорт)
В Москве арестовали еще девять фигурантов дела о краже средств у бойцов СВО
Суд в Москве арестовал еще 9 фигурантов дела о вымогательстве денег у бойцов СВО