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В Москве арестовали еще девять фигурантов дела о краже средств у бойцов СВО - РИА Новости, 30.04.2025
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21:31 30.04.2025 (обновлено: 21:54 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/arest-2014502693.html
В Москве арестовали еще девять фигурантов дела о краже средств у бойцов СВО
В Москве арестовали еще девять фигурантов дела о краже средств у бойцов СВО - РИА Новости, 30.04.2025
В Москве арестовали еще девять фигурантов дела о краже средств у бойцов СВО
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО еще девять обвиняемых в вымогательстве денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 30.04.2025
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происшествия
москва
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО еще девять обвиняемых в вымогательстве денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево, сообщили РИА Новости в инстанции.&quot;Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу еще девяти фигурантам&quot;, — рассказал собеседник агентства.Ранее суд арестовал по этому делу шесть участников преступного сообщества и его организатора Алексея Кабочкина.По данным следствия, подозреваемые похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт Шереметьево. Их обвиняют в кражах, вымогательствах и мошенничестве.
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происшествия, москва, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Москва, Шереметьево (аэропорт)
В Москве арестовали еще девять фигурантов дела о краже средств у бойцов СВО

Суд в Москве арестовал еще 9 фигурантов дела о вымогательстве денег у бойцов СВО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО еще девять обвиняемых в вымогательстве денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево, сообщили РИА Новости в инстанции.
«

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу еще девяти фигурантам", — рассказал собеседник агентства.

Ранее суд арестовал по этому делу шесть участников преступного сообщества и его организатора Алексея Кабочкина.
По данным следствия, подозреваемые похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт Шереметьево. Их обвиняют в кражах, вымогательствах и мошенничестве.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Во Владимирской области задержали мошенников за кражу у участников СВО
30 октября 2024, 03:26
 
ПроисшествияМоскваШереметьево (аэропорт)
 
 
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