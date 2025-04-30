https://ria.ru/20250430/arest-2014502693.html

В Москве арестовали еще девять фигурантов дела о краже средств у бойцов СВО

В Москве арестовали еще девять фигурантов дела о краже средств у бойцов СВО - РИА Новости, 30.04.2025

В Москве арестовали еще девять фигурантов дела о краже средств у бойцов СВО

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО еще девять обвиняемых в вымогательстве денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T21:31:00+03:00

2025-04-30T21:31:00+03:00

2025-04-30T21:54:00+03:00

происшествия

москва

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО еще девять обвиняемых в вымогательстве денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево, сообщили РИА Новости в инстанции."Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу еще девяти фигурантам", — рассказал собеседник агентства.Ранее суд арестовал по этому делу шесть участников преступного сообщества и его организатора Алексея Кабочкина.По данным следствия, подозреваемые похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт Шереметьево. Их обвиняют в кражах, вымогательствах и мошенничестве.

https://ria.ru/20241030/moshenniki-1980818368.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, шереметьево (аэропорт)