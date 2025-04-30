https://ria.ru/20250430/arest-2014390276.html

В Москве арестовали фигурантов дела о краже денег у участников СВО

В Москве арестовали фигурантов дела о краже денег у участников СВО - РИА Новости, 30.04.2025

В Москве арестовали фигурантов дела о краже денег у участников СВО

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО шестерых фигурантов уголовного дела о хищении средств участников СВО в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:30:00+03:00

2025-04-30T15:30:00+03:00

2025-04-30T15:31:00+03:00

происшествия

шереметьево (аэропорт)

москва

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО шестерых фигурантов уголовного дела о хищении средств участников СВО в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в суде."Постановлениями Басманного районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении шестерых фигурантов", - рассказал собеседник агентства.Как отмечают в суде со ссылкой на версию следствия, фигуранты являлись участниками преступного сообщества для совершения хищений денежных средств участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.

https://ria.ru/20241030/moshenniki-1980818368.html

москва

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, шереметьево (аэропорт), москва