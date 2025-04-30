В Москве арестовали фигурантов дела о краже денег у участников СВО
Суд арестовал 6 фигурантов дела о хищении средств у участников СВО в Шереметьево
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО шестерых фигурантов уголовного дела о хищении средств участников СВО в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в суде.
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"Постановлениями Басманного районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении шестерых фигурантов", - рассказал собеседник агентства.
Как отмечают в суде со ссылкой на версию следствия, фигуранты являлись участниками преступного сообщества для совершения хищений денежных средств участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.
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