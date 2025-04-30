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В самарском аэропорту открылся крупнейший в Европе ангар для самолетов - РИА Новости, 30.04.2025
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18:26 30.04.2025 (обновлено: 23:26 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/angar-2014514644.html
В самарском аэропорту открылся крупнейший в Европе ангар для самолетов
В самарском аэропорту открылся крупнейший в Европе ангар для самолетов - РИА Новости, 30.04.2025
В самарском аэропорту открылся крупнейший в Европе ангар для самолетов
Крупнейшая в Европе станция по техническому обслуживанию воздушных судов открылась в самарском аэропорту "Курумоч", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:26:00+03:00
2025-04-30T23:26:00+03:00
ростех
курумоч (аэропорт)
мс-21
самарская область
россия
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САМАРА, 30 апр - РИА Новости. Крупнейшая в Европе станция по техническому обслуживанию воздушных судов открылась в самарском аэропорту "Курумоч", передает корреспондент РИА Новости. "Для нас чем больше таких станций по регионам, где летают наши самолеты, тем быстрее мы их обслуживаем, тем дольше они на крыле, тем безопаснее они осуществляют полеты. Это самый большой ангар в Европе", - сообщил журналистам заместитель генерального директора - исполнительный директор компании "Яковлев" (входит в "Ростех") Василий Прутковский. Исполнительный директор самарского аэропорта "Курумоч" Михаил Берман отметил, что рассчитывает на увеличение объема пассажирских перевозок после открытия станции. Он добавил, что аэропорт оказывал максимальное содействие на всех этапах возведения ангара. Площадь станции по техобслуживанию воздушных судов составляет 3,5 тысячи квадратных метров. На станции будет организовано техническое обслуживание воздушных судов, в том числе российских ближнемагистральных самолетов SSJ-100, а в перспективе и среднемагистральных МС-21. Первым процедуру технического обслуживания пройдет самолет SSJ-100 авиакомпании "Россия". Станция оснащена современной материально-технической базой, что позволит проводить оперативное техническое обслуживание самолетов.
https://ria.ru/20250430/mintrans-2014235870.html
https://ria.ru/20250429/samolet-2014159790.html
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ростех, курумоч (аэропорт), мс-21, самарская область, россия
Ростех, Курумоч (аэропорт), МС-21, Самарская область, Россия
В самарском аэропорту открылся крупнейший в Европе ангар для самолетов

В самарском аэропорту "Курумоч" открылся крупнейший в Европе ангар для самолетов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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САМАРА, 30 апр - РИА Новости. Крупнейшая в Европе станция по техническому обслуживанию воздушных судов открылась в самарском аэропорту "Курумоч", передает корреспондент РИА Новости.
"Для нас чем больше таких станций по регионам, где летают наши самолеты, тем быстрее мы их обслуживаем, тем дольше они на крыле, тем безопаснее они осуществляют полеты. Это самый большой ангар в Европе", - сообщил журналистам заместитель генерального директора - исполнительный директор компании "Яковлев" (входит в "Ростех") Василий Прутковский.
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Исполнительный директор самарского аэропорта "Курумоч" Михаил Берман отметил, что рассчитывает на увеличение объема пассажирских перевозок после открытия станции. Он добавил, что аэропорт оказывал максимальное содействие на всех этапах возведения ангара.
Площадь станции по техобслуживанию воздушных судов составляет 3,5 тысячи квадратных метров. На станции будет организовано техническое обслуживание воздушных судов, в том числе российских ближнемагистральных самолетов SSJ-100, а в перспективе и среднемагистральных МС-21. Первым процедуру технического обслуживания пройдет самолет SSJ-100 авиакомпании "Россия". Станция оснащена современной материально-технической базой, что позволит проводить оперативное техническое обслуживание самолетов.
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