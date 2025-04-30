Турция обеспокоена возможностью эскалации конфликта Индии с Пакистаном
Anadolu: Турция обеспокоена возможностью эскалации индо-пакистанского конфликта
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 30 апр - РИА Новости. Анкара считает важным, чтобы Индия воздерживалась от эскалации конфликта с Пакистаном, считает обоснованной обеспокоенность Исламабада, сообщило в среду госагентство Anadolu со ссылкой на источник в минобороны Турции.
Анкара с большой озабоченностью следит за эскалацией между Индией и Пакистаном, угрожающей стабильности в Южной Азии и серьезно подрывающей региональную безопасность, отметил источник.
"Индии необходимо действовать ответственно, избегая шагов, усиливающих напряженность, и действовать в рамках международного права и дипломатии. Турция понимает легитимную обеспокоенность братской страны Пакистан в связи с его безопасностью. Стороны должны стремиться к мирному урегулированию, ожидаем, что международное сообщество сыграет конструктивную роль в этом процессе", - заявил источник.
Источник также опроверг сообщения ряда СМИ о якобы отправленных Турцией Пакистану шести самолетах с оружием.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
Накануне в ответ на атаку террористов премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. По итогам заседания Моди, как сообщают источники агентства ПТИ, заявил, что вооруженные силы Индии имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Пахалгаме и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму.
Вскоре после публикации слов Моди министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индияпланирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов на фоне обострения отношений между странами после теракта в индийском регионе Джамму и Кашмир.
* Запрещенная в России террористическая организация.
* Запрещенная в России террористическая организация.