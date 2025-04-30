https://ria.ru/20250430/anadolu-2014392691.html

Турция обеспокоена возможностью эскалации конфликта Индии с Пакистаном

Турция обеспокоена возможностью эскалации конфликта Индии с Пакистаном - РИА Новости, 30.04.2025

Турция обеспокоена возможностью эскалации конфликта Индии с Пакистаном

Анкара считает важным, чтобы Индия воздерживалась от эскалации конфликта с Пакистаном, считает обоснованной обеспокоенность Исламабада, сообщило в среду... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:40:00+03:00

2025-04-30T15:40:00+03:00

2025-04-30T15:45:00+03:00

в мире

пакистан

индия

турция

нарендра моди

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_0:250:2753:1798_1920x0_80_0_0_ffcad33b7dfbb4be9f5c5d8e2563da19.jpg

СТАМБУЛ, 30 апр - РИА Новости. Анкара считает важным, чтобы Индия воздерживалась от эскалации конфликта с Пакистаном, считает обоснованной обеспокоенность Исламабада, сообщило в среду госагентство Anadolu со ссылкой на источник в минобороны Турции. Сухопутные войска и флот Пакистана начали готовиться к возможным военным действиям со стороны Индии, сообщило в среду агентство АНИ. Анкара с большой озабоченностью следит за эскалацией между Индией и Пакистаном, угрожающей стабильности в Южной Азии и серьезно подрывающей региональную безопасность, отметил источник. "Индии необходимо действовать ответственно, избегая шагов, усиливающих напряженность, и действовать в рамках международного права и дипломатии. Турция понимает легитимную обеспокоенность братской страны Пакистан в связи с его безопасностью. Стороны должны стремиться к мирному урегулированию, ожидаем, что международное сообщество сыграет конструктивную роль в этом процессе", - заявил источник. Источник также опроверг сообщения ряда СМИ о якобы отправленных Турцией Пакистану шести самолетах с оружием. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Накануне в ответ на атаку террористов премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. По итогам заседания Моди, как сообщают источники агентства ПТИ, заявил, что вооруженные силы Индии имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Пахалгаме и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму. Вскоре после публикации слов Моди министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индияпланирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов на фоне обострения отношений между странами после теракта в индийском регионе Джамму и Кашмир.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250430/pakistan-2014224244.html

https://ria.ru/20250429/pakistan-2013959082.html

пакистан

индия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пакистан, индия, турция, нарендра моди