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Амнистия в Белоруссии не распространится на причастных к экстремизму - РИА Новости, 30.04.2025
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15:58 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/amnistiya-2014402571.html
Амнистия в Белоруссии не распространится на причастных к экстремизму
Амнистия в Белоруссии не распространится на причастных к экстремизму - РИА Новости, 30.04.2025
Амнистия в Белоруссии не распространится на причастных к экстремизму
Планируемая в Белоруссии амнистия не будет распространяться на лиц, причастных к экстремизму и терроризму, сообщил в среду глава белорусского МВД Иван Кубраков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:58:00+03:00
2025-04-30T15:58:00+03:00
белоруссия
иван кубраков
в мире
союзное государство
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МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Планируемая в Белоруссии амнистия не будет распространяться на лиц, причастных к экстремизму и терроризму, сообщил в среду глава белорусского МВД Иван Кубраков. "Проектом закона устанавливаются условия и виды преступлений, когда амнистия применяться не будет", - сказал министр, представляя депутатам законопроект об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, в соответствии с законопроектом амнистия не распространяется на лиц, которые в течение 2022-2025 годов амнистировались или к ним применялось помилование, но они вновь совершили умышленное преступление, а также она не будет распространяться на лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности. Также, по словам Кубракова, амнистию не будут применять к тем лицам, кто полностью не возместил нанесенный преступлениями ущерб, имеет задолженность по алиментам, а также к тем, кто признан злостно нарушающим установленный порядок во время отбывания наказания или допустил особо опасный рецидив преступлений.
https://ria.ru/20250430/belorussiya-2014399162.html
https://ria.ru/20250430/gumanizm-2014396911.html
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белоруссия, иван кубраков, в мире, союзное государство
Белоруссия, Иван Кубраков, В мире, Союзное государство
Амнистия в Белоруссии не распространится на причастных к экстремизму

МВД Белоруссии: амнистия не будет распространяться на причастных к экстремизму

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроспект Независимости и площадь Победы в Минске
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Проспект Независимости и площадь Победы в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Планируемая в Белоруссии амнистия не будет распространяться на лиц, причастных к экстремизму и терроризму, сообщил в среду глава белорусского МВД Иван Кубраков.
"Проектом закона устанавливаются условия и виды преступлений, когда амнистия применяться не будет", - сказал министр, представляя депутатам законопроект об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
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По его словам, в соответствии с законопроектом амнистия не распространяется на лиц, которые в течение 2022-2025 годов амнистировались или к ним применялось помилование, но они вновь совершили умышленное преступление, а также она не будет распространяться на лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности.
Также, по словам Кубракова, амнистию не будут применять к тем лицам, кто полностью не возместил нанесенный преступлениями ущерб, имеет задолженность по алиментам, а также к тем, кто признан злостно нарушающим установленный порядок во время отбывания наказания или допустил особо опасный рецидив преступлений.
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БелоруссияИван КубраковВ миреСоюзное государство
 
 
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