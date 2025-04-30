https://ria.ru/20250430/alye-parusa-2014236830.html

Источник оценил ущерб от взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве

Источник оценил ущерб от взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве - РИА Новости, 30.04.2025

Источник оценил ущерб от взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве

Ущерб ЖК "Алые Паруса" в Москве после взрыва, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, оценивается на 8... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T05:39:00+03:00

2025-04-30T05:39:00+03:00

2025-04-30T05:39:00+03:00

происшествия

москва

донбасс

россия

армен саркисян (днр)

следственный комитет россии (ск рф)

жк "алые паруса"

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ущерб ЖК "Алые Паруса" в Москве после взрыва, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, оценивается на 8 миллионов рублей, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Ущерб после взрыва составляет порядка 8 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства. Утром 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался Саркисян. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".

https://ria.ru/20250204/podryv-1997319694.html

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происшествия, москва, донбасс, россия, армен саркисян (днр), следственный комитет россии (ск рф), жк "алые паруса"