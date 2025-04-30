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Источник оценил ущерб от взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве - РИА Новости, 30.04.2025
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05:39 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/alye-parusa-2014236830.html
Источник оценил ущерб от взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве
Источник оценил ущерб от взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве - РИА Новости, 30.04.2025
Источник оценил ущерб от взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве
Ущерб ЖК "Алые Паруса" в Москве после взрыва, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, оценивается на 8... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T05:39:00+03:00
2025-04-30T05:39:00+03:00
происшествия
москва
донбасс
россия
армен саркисян (днр)
следственный комитет россии (ск рф)
жк "алые паруса"
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ущерб ЖК "Алые Паруса" в Москве после взрыва, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, оценивается на 8 миллионов рублей, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Ущерб после взрыва составляет порядка 8 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства. Утром 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался Саркисян. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
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происшествия, москва, донбасс, россия, армен саркисян (днр), следственный комитет россии (ск рф), жк "алые паруса"
Происшествия, Москва, Донбасс, Россия, Армен Саркисян (ДНР), Следственный комитет России (СК РФ), ЖК "Алые паруса"
Источник оценил ущерб от взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве

Ущерб ЖК "Алые паруса" в Москве после взрыва оценивается в 8 миллионов рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса"
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" . Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ущерб ЖК "Алые Паруса" в Москве после взрыва, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, оценивается на 8 миллионов рублей, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Ущерб после взрыва составляет порядка 8 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Утром 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался Саркисян. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
На месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Появились новые подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве
4 февраля, 14:50
 
ПроисшествияМоскваДонбассРоссияАрмен Саркисян (ДНР)Следственный комитет России (СК РФ)ЖК "Алые паруса"
 
 
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