https://ria.ru/20250430/alaudinov-2014232523.html
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ при попытке зайти на территорию России
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ при попытке зайти на территорию России - РИА Новости, 30.04.2025
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ при попытке зайти на территорию России
Бойцы спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями группировки войск "Север" уничтожили десять военнослужащих ВСУ, в том числе командира роты 130-го... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T03:50:00+03:00
2025-04-30T03:50:00+03:00
2025-04-30T03:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сумская область
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апти алаудинов
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БЕЛГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями группировки войск "Север" уничтожили десять военнослужащих ВСУ, в том числе командира роты 130-го разведывательного батальона, при попытке зайти на российскую территорию из Сумской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Девятнадцатого апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о попытках ВСУ зайти в Белгородскую область в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка, примыкающих к Курской области. Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что спецподразделения 130-го разведбата ВСУ пытались завести своих бойцов в Белгородскую область, в результате спецгруппы диверсантов были уничтожены. "Бойцы спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 2-й бригады спецназа при поддержке бойцов 15-го танкового полка (группировка войск "Север"- ред.) уничтожили десять бойцов ВСУ, один из уничтоженных оказался командиром роты 130-го разведбата ВСУ в звании капитан. Его личность уже установлена - Котовский Мирослав Викторович", - сказал Алаудинов. Командир спецназа "Ахмат" уточнил, что группа противника двигалась из Сумской области и была уничтожена у границы на стыке Белгородской и Курской областей.
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белгородская область, сумская область, курская область, апти алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Сумская область, Курская область, Апти Алаудинов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ при попытке зайти на территорию России
Алаудинов: при попытке зайти на территорию России уничтожены десять боевиков ВСУ