https://ria.ru/20250430/alaudinov-2014232523.html

Алаудинов рассказал о потерях ВСУ при попытке зайти на территорию России

Алаудинов рассказал о потерях ВСУ при попытке зайти на территорию России - РИА Новости, 30.04.2025

Алаудинов рассказал о потерях ВСУ при попытке зайти на территорию России

Бойцы спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями группировки войск "Север" уничтожили десять военнослужащих ВСУ, в том числе командира роты 130-го... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T03:50:00+03:00

2025-04-30T03:50:00+03:00

2025-04-30T03:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

сумская область

курская область

апти алаудинов

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями группировки войск "Север" уничтожили десять военнослужащих ВСУ, в том числе командира роты 130-го разведывательного батальона, при попытке зайти на российскую территорию из Сумской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Девятнадцатого апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о попытках ВСУ зайти в Белгородскую область в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка, примыкающих к Курской области. Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что спецподразделения 130-го разведбата ВСУ пытались завести своих бойцов в Белгородскую область, в результате спецгруппы диверсантов были уничтожены. "Бойцы спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 2-й бригады спецназа при поддержке бойцов 15-го танкового полка (группировка войск "Север"- ред.) уничтожили десять бойцов ВСУ, один из уничтоженных оказался командиром роты 130-го разведбата ВСУ в звании капитан. Его личность уже установлена - Котовский Мирослав Викторович", - сказал Алаудинов. Командир спецназа "Ахмат" уточнил, что группа противника двигалась из Сумской области и была уничтожена у границы на стыке Белгородской и Курской областей.

https://ria.ru/20250429/gur-2014194520.html

белгородская область

сумская область

курская область

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белгородская область, сумская область, курская область, апти алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины