Актер из "Реальных пацанов" заявил, что против него возбудили дело
Актер из "Реальных пацанов" Бежанян заявил, что против него возбудили дело
© Фото : Армен Бежанян/ВКонтактеАктер из "Реальных пацанов" Бежанян заявил, что против него возбудили дело
Актер из "Реальных пацанов" Бежанян заявил, что против него возбудили дело
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 30 апр - РИА Новости. Актер из сериала "Реальные пацаны", депутат думы Осинского городского округа Пермского края Армен Бежанян заявил, что в отношении него возбуждено уголовное дело с ущербом в 140 миллионов рублей.
"В пермской политической системе ничего не меняется. Каждый раз перед выборами в отношении меня возбуждают уголовные дела... Сперва 11 деревьев (ущерб на два миллиона), потом фундамент под баней (ущерб на полмиллиона), теперь на 140 миллионов за гравий (он, наверное, позолоченный)", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте", назвав историю надуманной.
"Шито белыми нитками", - сказал Бежанян РИА Новости, комментируя возбужденное против него уголовное дело.
В СУ СК по региону информацию о возбуждении дела пока не прокомментировали.
Бежанян известен по роли Арменки в сериале "Реальные пацаны". В сентябре 2019 года Бежанян победил на выборах по одномандатному округу №6 и стал депутатом Осинской гордумы в Пермском крае. Осенью 2024 года он был переизбран в думу этого округа во второй раз, участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца.
По данным из ЕГРЮЛ, Бежанян является учредителем компании по утилизации неметаллических ресурсов во вторичное сыр "Темп", лесоводческой фирмы "Гослесхоз" и ООО "Вторчермет", специализирующегося на оптовой торговле отходами и ломом.