https://ria.ru/20250430/akter-2014485353.html

Актер из "Реальных пацанов" заявил, что против него возбудили дело

Актер из "Реальных пацанов" заявил, что против него возбудили дело - РИА Новости, 30.04.2025

Актер из "Реальных пацанов" заявил, что против него возбудили дело

Актер из сериала "Реальные пацаны", депутат думы Осинского городского округа Пермского края Армен Бежанян заявил, что в отношении него возбуждено уголовное дело РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T20:08:00+03:00

2025-04-30T20:08:00+03:00

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ПЕРМЬ, 30 апр - РИА Новости. Актер из сериала "Реальные пацаны", депутат думы Осинского городского округа Пермского края Армен Бежанян заявил, что в отношении него возбуждено уголовное дело с ущербом в 140 миллионов рублей. "В пермской политической системе ничего не меняется. Каждый раз перед выборами в отношении меня возбуждают уголовные дела... Сперва 11 деревьев (ущерб на два миллиона), потом фундамент под баней (ущерб на полмиллиона), теперь на 140 миллионов за гравий (он, наверное, позолоченный)", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте", назвав историю надуманной. "Шито белыми нитками", - сказал Бежанян РИА Новости, комментируя возбужденное против него уголовное дело. В СУ СК по региону информацию о возбуждении дела пока не прокомментировали. Бежанян известен по роли Арменки в сериале "Реальные пацаны". В сентябре 2019 года Бежанян победил на выборах по одномандатному округу №6 и стал депутатом Осинской гордумы в Пермском крае. Осенью 2024 года он был переизбран в думу этого округа во второй раз, участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца. По данным из ЕГРЮЛ, Бежанян является учредителем компании по утилизации неметаллических ресурсов во вторичное сыр "Темп", лесоводческой фирмы "Гослесхоз" и ООО "Вторчермет", специализирующегося на оптовой торговле отходами и ломом.

https://ria.ru/20250306/kalyuzhnyy-2003342568.html

https://ria.ru/20250412/akter-2010914559.html

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происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), россия