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Актер из "Реальных пацанов" заявил, что против него возбудили дело - РИА Новости, 30.04.2025
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20:08 30.04.2025 (обновлено: 20:23 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/akter-2014485353.html
Актер из "Реальных пацанов" заявил, что против него возбудили дело
Актер из "Реальных пацанов" заявил, что против него возбудили дело - РИА Новости, 30.04.2025
Актер из "Реальных пацанов" заявил, что против него возбудили дело
Актер из сериала "Реальные пацаны", депутат думы Осинского городского округа Пермского края Армен Бежанян заявил, что в отношении него возбуждено уголовное дело РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T20:08:00+03:00
2025-04-30T20:23:00+03:00
происшествия
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ПЕРМЬ, 30 апр - РИА Новости. Актер из сериала "Реальные пацаны", депутат думы Осинского городского округа Пермского края Армен Бежанян заявил, что в отношении него возбуждено уголовное дело с ущербом в 140 миллионов рублей. "В пермской политической системе ничего не меняется. Каждый раз перед выборами в отношении меня возбуждают уголовные дела... Сперва 11 деревьев (ущерб на два миллиона), потом фундамент под баней (ущерб на полмиллиона), теперь на 140 миллионов за гравий (он, наверное, позолоченный)", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте", назвав историю надуманной. "Шито белыми нитками", - сказал Бежанян РИА Новости, комментируя возбужденное против него уголовное дело. В СУ СК по региону информацию о возбуждении дела пока не прокомментировали. Бежанян известен по роли Арменки в сериале "Реальные пацаны". В сентябре 2019 года Бежанян победил на выборах по одномандатному округу №6 и стал депутатом Осинской гордумы в Пермском крае. Осенью 2024 года он был переизбран в думу этого округа во второй раз, участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца. По данным из ЕГРЮЛ, Бежанян является учредителем компании по утилизации неметаллических ресурсов во вторичное сыр "Темп", лесоводческой фирмы "Гослесхоз" и ООО "Вторчермет", специализирующегося на оптовой торговле отходами и ломом.
https://ria.ru/20250306/kalyuzhnyy-2003342568.html
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происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Актер из "Реальных пацанов" заявил, что против него возбудили дело

Актер из "Реальных пацанов" Бежанян заявил, что против него возбудили дело

© Фото : Армен Бежанян/ВКонтактеАктер из "Реальных пацанов" Бежанян заявил, что против него возбудили дело
Актер из Реальных пацанов Бежанян заявил, что против него возбудили дело - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Армен Бежанян/ВКонтакте
Актер из "Реальных пацанов" Бежанян заявил, что против него возбудили дело
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ПЕРМЬ, 30 апр - РИА Новости. Актер из сериала "Реальные пацаны", депутат думы Осинского городского округа Пермского края Армен Бежанян заявил, что в отношении него возбуждено уголовное дело с ущербом в 140 миллионов рублей.
"В пермской политической системе ничего не меняется. Каждый раз перед выборами в отношении меня возбуждают уголовные дела... Сперва 11 деревьев (ущерб на два миллиона), потом фундамент под баней (ущерб на полмиллиона), теперь на 140 миллионов за гравий (он, наверное, позолоченный)", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте", назвав историю надуманной.
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"Шито белыми нитками", - сказал Бежанян РИА Новости, комментируя возбужденное против него уголовное дело.
В СУ СК по региону информацию о возбуждении дела пока не прокомментировали.
Бежанян известен по роли Арменки в сериале "Реальные пацаны". В сентябре 2019 года Бежанян победил на выборах по одномандатному округу №6 и стал депутатом Осинской гордумы в Пермском крае. Осенью 2024 года он был переизбран в думу этого округа во второй раз, участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца.
По данным из ЕГРЮЛ, Бежанян является учредителем компании по утилизации неметаллических ресурсов во вторичное сыр "Темп", лесоводческой фирмы "Гослесхоз" и ООО "Вторчермет", специализирующегося на оптовой торговле отходами и ломом.
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