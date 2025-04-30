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Американский хип-хоп-исполнитель Akon даст концерт в Москве - РИА Новости, 30.04.2025
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14:58 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/akon-2014373216.html
Американский хип-хоп-исполнитель Akon даст концерт в Москве
Американский хип-хоп-исполнитель Akon даст концерт в Москве - РИА Новости, 30.04.2025
Американский хип-хоп-исполнитель Akon даст концерт в Москве
Американский хип-хоп-исполнитель Akon (Алиан Дамала Тиам), известный по трекам Smack That, Bananza (Belly Dancer), Right Now (Na na na), даст концерт 9 августа... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:58:00+03:00
2025-04-30T14:58:00+03:00
майкл джексон
мадонна
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Американский хип-хоп-исполнитель Akon (Алиан Дамала Тиам), известный по трекам Smack That, Bananza (Belly Dancer), Right Now (Na na na), даст концерт 9 августа на площадке "ЦСКА Арена" в Москве, сообщается на сайте площадки. "Легенда едет в Россию… 09.08.2025 в 19.00. Большая арена", - говорится в сообщении. Как убедился корреспондент РИА Новости, билеты уже доступны на официальном сайте события, а также на сервисе "Яндекс. Афиша". Цены стартуют от 3,5 тысячи рублей. За билет в танцевальный партер придется отдать 5 тысяч, а в фан-зону - 6 тысяч рублей. Самые дорогие места расположены в секторах по бокам от сцены, такие билеты обойдутся в 15 тысяч рублей. Akon - хип-хоп и R&amp;B-исполнитель, музыкант, продюсер. Был номинирован на премию "Грэмми" пять раз. В чарт Billboard попали 45 хитов артиста. Среди коллабораций дуэты с такими исполнителями, как Майкл Джексон, Мадонна, David Guetta, Gwen Stefani, Snoop Dogg, 50 Cent, Lionel Richie, Pitbull, Lil Wayne, Eminem и другие. Является рекордсменом "Книги рекордов Гиннесса" как самый продаваемый исполнитель.
https://ria.ru/20250419/diddy-2012219140.html
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майкл джексон, мадонна, snoop dogg (calvin broadus, jr.), книга рекордов гиннесса, москва, россия, сша
Майкл Джексон, Мадонна, Snoop Dogg (Calvin Broadus, Jr.), Книга рекордов Гиннесса, Москва, Россия, США
Американский хип-хоп-исполнитель Akon даст концерт в Москве

Американский хип-хоп-исполнитель Akon даст концерт 9 августа в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАмериканский исполнитель R&B и хип-хопа Akon (Эйкон)
Американский исполнитель R&B и хип-хопа Akon (Эйкон) - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Американский исполнитель R&B и хип-хопа Akon (Эйкон). Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Американский хип-хоп-исполнитель Akon (Алиан Дамала Тиам), известный по трекам Smack That, Bananza (Belly Dancer), Right Now (Na na na), даст концерт 9 августа на площадке "ЦСКА Арена" в Москве, сообщается на сайте площадки.
"Легенда едет в Россию… 09.08.2025 в 19.00. Большая арена", - говорится в сообщении.
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Как убедился корреспондент РИА Новости, билеты уже доступны на официальном сайте события, а также на сервисе "Яндекс. Афиша". Цены стартуют от 3,5 тысячи рублей. За билет в танцевальный партер придется отдать 5 тысяч, а в фан-зону - 6 тысяч рублей. Самые дорогие места расположены в секторах по бокам от сцены, такие билеты обойдутся в 15 тысяч рублей.
Akon - хип-хоп и R&B-исполнитель, музыкант, продюсер. Был номинирован на премию "Грэмми" пять раз. В чарт Billboard попали 45 хитов артиста. Среди коллабораций дуэты с такими исполнителями, как Майкл Джексон, Мадонна, David Guetta, Gwen Stefani, Snoop Dogg, 50 Cent, Lionel Richie, Pitbull, Lil Wayne, Eminem и другие. Является рекордсменом "Книги рекордов Гиннесса" как самый продаваемый исполнитель.
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