https://ria.ru/20250430/akon-2014373216.html

Американский хип-хоп-исполнитель Akon даст концерт в Москве

Американский хип-хоп-исполнитель Akon даст концерт в Москве - РИА Новости, 30.04.2025

Американский хип-хоп-исполнитель Akon даст концерт в Москве

Американский хип-хоп-исполнитель Akon (Алиан Дамала Тиам), известный по трекам Smack That, Bananza (Belly Dancer), Right Now (Na na na), даст концерт 9 августа... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:58:00+03:00

2025-04-30T14:58:00+03:00

2025-04-30T14:58:00+03:00

майкл джексон

мадонна

snoop dogg (calvin broadus, jr.)

книга рекордов гиннесса

москва

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156342/92/1563429285_0:72:2749:1618_1920x0_80_0_0_fcbdea97979bb956519ac2bfad9b12a7.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Американский хип-хоп-исполнитель Akon (Алиан Дамала Тиам), известный по трекам Smack That, Bananza (Belly Dancer), Right Now (Na na na), даст концерт 9 августа на площадке "ЦСКА Арена" в Москве, сообщается на сайте площадки. "Легенда едет в Россию… 09.08.2025 в 19.00. Большая арена", - говорится в сообщении. Как убедился корреспондент РИА Новости, билеты уже доступны на официальном сайте события, а также на сервисе "Яндекс. Афиша". Цены стартуют от 3,5 тысячи рублей. За билет в танцевальный партер придется отдать 5 тысяч, а в фан-зону - 6 тысяч рублей. Самые дорогие места расположены в секторах по бокам от сцены, такие билеты обойдутся в 15 тысяч рублей. Akon - хип-хоп и R&B-исполнитель, музыкант, продюсер. Был номинирован на премию "Грэмми" пять раз. В чарт Billboard попали 45 хитов артиста. Среди коллабораций дуэты с такими исполнителями, как Майкл Джексон, Мадонна, David Guetta, Gwen Stefani, Snoop Dogg, 50 Cent, Lionel Richie, Pitbull, Lil Wayne, Eminem и другие. Является рекордсменом "Книги рекордов Гиннесса" как самый продаваемый исполнитель.

https://ria.ru/20250419/diddy-2012219140.html

https://ria.ru/20250430/sud-2014230534.html

москва

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

майкл джексон, мадонна, snoop dogg (calvin broadus, jr.), книга рекордов гиннесса, москва, россия, сша