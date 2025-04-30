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Аэропорт Внуково подключится к эксперименту по сдаче биометрии иностранцами - РИА Новости, 30.04.2025
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18:23 30.04.2025 (обновлено: 18:24 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/aeroport-2014451718.html
Аэропорт Внуково подключится к эксперименту по сдаче биометрии иностранцами
Аэропорт Внуково подключится к эксперименту по сдаче биометрии иностранцами - РИА Новости, 30.04.2025
Аэропорт Внуково подключится к эксперименту по сдаче биометрии иностранцами
Международный аэропорт Внуково подключится к эксперименту по сдаче биометрии иностранцами с четверга, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:23:00+03:00
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ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
внуково (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Международный аэропорт Внуково подключится к эксперименту по сдаче биометрии иностранцами с четверга, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Она напомнила, что иностранцы и лица без гражданства, пересекающие границу РФ через международные аэропорты московской зоны и в автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, обязаны сдать биометрические данные – изображение лица и отпечатки пальцев. "Первого мая к эксперименту по сдаче биометрии иностранными гражданами подключается международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева", - написала Волк в Telegram-канале. По словам Волк, эксперимент направлен на усиление уровня миграционной безопасности и исключение нахождения в стране тех, кто имеет запрет на въезд в Российскую Федерацию, а также всех, кто занимается деструктивной деятельностью и пытается проникнуть через границу, используя измененные установочные данные. За время действия эксперимента с декабря 2024 года биометрические процедуры прошли свыше 2,7 миллиона человек, выявлено порядка 21 тысячи иностранцев, имеющих ограничения на въезд в Россию или находящихся в розыске, отметила она.
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ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), внуково (аэропорт), общество, москва, россия
Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Внуково (аэропорт), Общество, Москва, Россия
Аэропорт Внуково подключится к эксперименту по сдаче биометрии иностранцами

Внуково подключится к эксперименту по сдаче биометрии иностранцами с четверга

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Международный аэропорт Внуково подключится к эксперименту по сдаче биометрии иностранцами с четверга, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она напомнила, что иностранцы и лица без гражданства, пересекающие границу РФ через международные аэропорты московской зоны и в автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, обязаны сдать биометрические данные – изображение лица и отпечатки пальцев.
"Первого мая к эксперименту по сдаче биометрии иностранными гражданами подключается международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева", - написала Волк в Telegram-канале.
По словам Волк, эксперимент направлен на усиление уровня миграционной безопасности и исключение нахождения в стране тех, кто имеет запрет на въезд в Российскую Федерацию, а также всех, кто занимается деструктивной деятельностью и пытается проникнуть через границу, используя измененные установочные данные.
За время действия эксперимента с декабря 2024 года биометрические процедуры прошли свыше 2,7 миллиона человек, выявлено порядка 21 тысячи иностранцев, имеющих ограничения на въезд в Россию или находящихся в розыске, отметила она.
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Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Внуково (аэропорт)ОбществоМоскваРоссия
 
 
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