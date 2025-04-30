https://ria.ru/20250430/aeroflot-2014350372.html

"Аэрофлот" заявил, что не планирует летать в Абхазию

"Аэрофлот" заявил, что не планирует летать в Абхазию - РИА Новости, 30.04.2025

"Аэрофлот" заявил, что не планирует летать в Абхазию

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" не планирует совершать рейсы в Сухум, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:07:00+03:00

2025-04-30T14:07:00+03:00

2025-04-30T16:33:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" не планирует совершать рейсы в Сухум, сообщила авиакомпания. "Аэрофлот" не планирует выполнять полеты в Абхазию", — говорится в заявлении. В среду Минтранс отмечал, что некоторые российские авиакомпании рассматривают возможность начать полеты в Сухум. В том числе речь шла про рейсы "Аэрофлота" из Москвы, которые предполагались с 31 мая. Регулярное прямое авиасообщение между Россией и Абхазией возобновят впервые за 30 лет. Первый пассажирский рейс выполнит авиакомпания "ЮВТ АЭРО" по маршруту Внуково — Сухум 1 мая. Аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы. Его построили в 60-е годы прошлого века, но из-за грузино-абхазской войны воздушная гавань перестала принимать самолеты в 1993-м. В годы своей работы аэропорт в высокий сезон мог принимать до пяти тысяч пассажиров в сутки.Руководство республики неоднократно планировало возобновить его работу. Так, в октябре 2023-го оно заключило соглашение о реконструкции объекта с российской компанией "Инфраструктурное развитие". Седьмого февраля этого года совершили первый тестовый полет из Москвы.

https://ria.ru/20250424/kvitsinia-2013137070.html

https://ria.ru/20250415/bilety-2011350782.html

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экономика, абхазия, россия, сухум, аэрофлот