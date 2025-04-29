Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке в 2025 году появятся новые животные - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 29.04.2025 (обновлено: 22:01 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/zoopark-2014123245.html
В Московском зоопарке в 2025 году появятся новые животные
В Московском зоопарке в 2025 году появятся новые животные - РИА Новости, 29.04.2025
В Московском зоопарке в 2025 году появятся новые животные
Новые животные появятся в Московском зоопарке в 2025 году, также до конца 2028 года планируется оборудовать еще восемь всесезонных павильонов, сообщил... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:45:00+03:00
2025-04-29T22:01:00+03:00
московский зоопарк
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590709116_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_30f258f75ec0fea9c8beace3e285c40a.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Новые животные появятся в Московском зоопарке в 2025 году, также до конца 2028 года планируется оборудовать еще восемь всесезонных павильонов, сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. Во вторник в зоосаде открылись два павильона - с гигантскими выдрами и малайскими медвежатами. "В прошлом году у нас 1,5 тысячи (животных - ред.) только родились здесь и 300 было привезено, в том числе редких животных привезено сюда. Поэтому мы эту работу будем продолжать и, соответственно, и в этом году у нас будут новые животные. Поэтому для москвичей, для гостей мы, конечно, будем делать новые открытия", - рассказал Фурсин. Он отметил, что в прошлом году зоопарк посетили 3,8 миллиона человек, что стало рекордом. За последние годы были построены и реконструированы 52 объекта, причем уклон был сделан в сторону всесезонности. "У города есть планы еще до 2028 года, конца, еще восемь всесезонных павильонов", - рассказал Фурсин. Глава департамента культуры пояснил, что сегодня в зоопарке обитают 15 тысяч животных, которые составляют 1253 разных вида."До конца года мы ожидаем прибытие еще более 20 новых животных, а до 2030 года планируется пополнение коллекции более чем на 100 видов", - написал позднее Фурсин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250318/medvezhata-2005639635.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590709116_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_4dc59bfac79284f33cb6c370c10a1ce5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московский зоопарк, россия
Московский зоопарк, Россия
В Московском зоопарке в 2025 году появятся новые животные

Фурсин: в Московском зоопарке появятся новые животные в 2025 году

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГлавный вход Московского зоопарка
Главный вход Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Главный вход Московского зоопарка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Новые животные появятся в Московском зоопарке в 2025 году, также до конца 2028 года планируется оборудовать еще восемь всесезонных павильонов, сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
Во вторник в зоосаде открылись два павильона - с гигантскими выдрами и малайскими медвежатами.
«
"В прошлом году у нас 1,5 тысячи (животных - ред.) только родились здесь и 300 было привезено, в том числе редких животных привезено сюда. Поэтому мы эту работу будем продолжать и, соответственно, и в этом году у нас будут новые животные. Поэтому для москвичей, для гостей мы, конечно, будем делать новые открытия", - рассказал Фурсин.
Он отметил, что в прошлом году зоопарк посетили 3,8 миллиона человек, что стало рекордом. За последние годы были построены и реконструированы 52 объекта, причем уклон был сделан в сторону всесезонности. "У города есть планы еще до 2028 года, конца, еще восемь всесезонных павильонов", - рассказал Фурсин.
Глава департамента культуры пояснил, что сегодня в зоопарке обитают 15 тысяч животных, которые составляют 1253 разных вида.
"До конца года мы ожидаем прибытие еще более 20 новых животных, а до 2030 года планируется пополнение коллекции более чем на 100 видов", - написал позднее Фурсин в своем Telegram-канале.
Малайские медвежата Лучик и Звездочка в Московском зоопарке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Малайские медвежата из Московского зоопарка познакомились и играют вместе
18 марта, 09:41
 
Московский зоопаркРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала