https://ria.ru/20250429/zoopark-2014123245.html

В Московском зоопарке в 2025 году появятся новые животные

В Московском зоопарке в 2025 году появятся новые животные - РИА Новости, 29.04.2025

В Московском зоопарке в 2025 году появятся новые животные

Новые животные появятся в Московском зоопарке в 2025 году, также до конца 2028 года планируется оборудовать еще восемь всесезонных павильонов, сообщил... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:45:00+03:00

2025-04-29T16:45:00+03:00

2025-04-29T22:01:00+03:00

московский зоопарк

россия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Новые животные появятся в Московском зоопарке в 2025 году, также до конца 2028 года планируется оборудовать еще восемь всесезонных павильонов, сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. Во вторник в зоосаде открылись два павильона - с гигантскими выдрами и малайскими медвежатами. "В прошлом году у нас 1,5 тысячи (животных - ред.) только родились здесь и 300 было привезено, в том числе редких животных привезено сюда. Поэтому мы эту работу будем продолжать и, соответственно, и в этом году у нас будут новые животные. Поэтому для москвичей, для гостей мы, конечно, будем делать новые открытия", - рассказал Фурсин. Он отметил, что в прошлом году зоопарк посетили 3,8 миллиона человек, что стало рекордом. За последние годы были построены и реконструированы 52 объекта, причем уклон был сделан в сторону всесезонности. "У города есть планы еще до 2028 года, конца, еще восемь всесезонных павильонов", - рассказал Фурсин. Глава департамента культуры пояснил, что сегодня в зоопарке обитают 15 тысяч животных, которые составляют 1253 разных вида."До конца года мы ожидаем прибытие еще более 20 новых животных, а до 2030 года планируется пополнение коллекции более чем на 100 видов", - написал позднее Фурсин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250318/medvezhata-2005639635.html

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московский зоопарк, россия