https://ria.ru/20250429/zemletryasenie-2014177976.html

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение - РИА Новости, 29.04.2025

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южного побережья Новой Зеландии, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T19:15:00+03:00

2025-04-29T19:15:00+03:00

2025-04-29T19:15:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южного побережья Новой Зеландии, сообщает геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 13.16 по времени UTC (16.16 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр располагался примерно в 286 километрах от города Блафф. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась. Кроме того, по информации сейсмологов, в 14.53 по времени UTC (17.53 мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8 у австралийского острова Маккуори, находящемся примерно в 1,2 тысячи километрах к югу от Новой Зеландии. Очаг залегал на глубине 4,5 километра.

https://ria.ru/20250429/altay-2014167093.html

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