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У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение - РИА Новости, 29.04.2025
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19:15 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/zemletryasenie-2014177976.html
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение - РИА Новости, 29.04.2025
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южного побережья Новой Зеландии, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:15:00+03:00
2025-04-29T19:15:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южного побережья Новой Зеландии, сообщает геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 13.16 по времени UTC (16.16 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр располагался примерно в 286 километрах от города Блафф. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась. Кроме того, по информации сейсмологов, в 14.53 по времени UTC (17.53 мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8 у австралийского острова Маккуори, находящемся примерно в 1,2 тысячи километрах к югу от Новой Зеландии. Очаг залегал на глубине 4,5 километра.
https://ria.ru/20250429/altay-2014167093.html
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в мире, новая зеландия
В мире, Новая Зеландия
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

У южного побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2

© Фото : Роскосмос/Сергей ВолковВид на Новую Зеландию снятый с Международной космической станции
Вид на Новую Зеландию снятый с Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : Роскосмос/Сергей Волков
Вид на Новую Зеландию снятый с Международной космической станции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южного побережья Новой Зеландии, сообщает геологическая служба США (USGS).
Землетрясение произошло в 13.16 по времени UTC (16.16 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр располагался примерно в 286 километрах от города Блафф.
Алтай - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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Вчера, 18:29
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Кроме того, по информации сейсмологов, в 14.53 по времени UTC (17.53 мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8 у австралийского острова Маккуори, находящемся примерно в 1,2 тысячи километрах к югу от Новой Зеландии. Очаг залегал на глубине 4,5 километра.
Итуруп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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