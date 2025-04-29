https://ria.ru/20250429/zemletryasenie-2013960370.html

У южных Курил произошло землетрясение

У южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 29.04.2025

У южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло утром на вторник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T03:55:00+03:00

2025-04-29T03:55:00+03:00

2025-04-29T03:55:00+03:00

итуруп

тихий океан

елена семенова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961185174_0:0:3342:1879_1920x0_80_0_0_7961a5d5ac143c04d836379bc2fcfcd8.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло утром на вторник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано 29 апреля в 10.51 (2.51 мск) в Тихом океане. Эпицентр располагался в 54 километрах юго-восточнее острова Итуруп, очаг - на глубине 88 километров", - рассказала сейсмолог. По информации собеседницы агентства, землетрясение могли ощутить на Итурупе силой 2-3 балла. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250427/zemletryasenie-2013678565.html

итуруп

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

итуруп, тихий океан, елена семенова