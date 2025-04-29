https://ria.ru/20250429/zemletryasenie-2013960370.html
У южных Курил произошло землетрясение
У южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 29.04.2025
У южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло утром на вторник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T03:55:00+03:00
2025-04-29T03:55:00+03:00
2025-04-29T03:55:00+03:00
итуруп
тихий океан
елена семенова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961185174_0:0:3342:1879_1920x0_80_0_0_7961a5d5ac143c04d836379bc2fcfcd8.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло утром на вторник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано 29 апреля в 10.51 (2.51 мск) в Тихом океане. Эпицентр располагался в 54 километрах юго-восточнее острова Итуруп, очаг - на глубине 88 километров", - рассказала сейсмолог. По информации собеседницы агентства, землетрясение могли ощутить на Итурупе силой 2-3 балла. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250427/zemletryasenie-2013678565.html
итуруп
тихий океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961185174_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_aee7b2374f081fac9eb4d391ba6e89a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итуруп, тихий океан, елена семенова
Итуруп, Тихий океан, Елена Семенова
У южных Курил произошло землетрясение
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8