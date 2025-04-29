https://ria.ru/20250429/zemletryasenie-2013953783.html
У южных Курил произошло землетрясение
У южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 29.04.2025
У южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в ночь на вторник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T00:35:00+03:00
2025-04-29T00:35:00+03:00
2025-04-29T00:35:00+03:00
тихий океан
шикотан
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в ночь на вторник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,5 в ночь на 29 апреля произошло в Тихом океане. Эпицентр находился в 49 километрах северо-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг - на глубине 101 километр", - рассказала РИА Новости сейсмолог. Собеседница агентства добавила, что, по оперативным данным, подземные толчки силой 3 балла ощутили жители Малокурильского. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250427/zemletryasenie-2013678565.html
тихий океан
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тихий океан, шикотан, елена семенова
Тихий океан, Шикотан, Елена Семенова
У южных Курил произошло землетрясение
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5