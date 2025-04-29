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"Не знает, что делать". В Раде неожиданно высказались о Зеленском - РИА Новости, 29.04.2025
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15:46 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/zelenskyy-2014091859.html
"Не знает, что делать". В Раде неожиданно высказались о Зеленском
"Не знает, что делать". В Раде неожиданно высказались о Зеленском - РИА Новости, 29.04.2025
"Не знает, что делать". В Раде неожиданно высказались о Зеленском
Владимир Зеленский не способен самостоятельно вести переговоры, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:46:00+03:00
2025-04-29T15:46:00+03:00
в мире
рим
владимир зеленский
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верховная рада украины
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский не способен самостоятельно вести переговоры, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, об этом он написал в своем Telegram-канале."А Зеленский вообще способен что-то делать сам? Тут он везде таскает с собой Ермака. В Риме к Трампу пытается подойти вместе с Макроном… Все потому, что клоун хорошо шпарит только по написанному тексту. Без него – он не знает, что говорить и делать", — заявил депутат.Ранее газета The Sun со ссылкой на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинг сообщала, что Трамп не дал французскому лидеру Эммануэлю Макрону присоединиться к разговору с Владимиром Зеленским на церемонии прощания с папой римским Франциском, заявив, что тому "не следует здесь быть".В субботу хозяин Белого дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По данным телеканала CNN, Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.
https://ria.ru/20250429/zelenskij-2014019761.html
https://ria.ru/20250428/tramp-2013743908.html
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в мире, рим, владимир зеленский, эммануэль макрон, верховная рада украины
В мире, Рим, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Верховная Рада Украины
"Не знает, что делать". В Раде неожиданно высказались о Зеленском

Дубинский: Зеленский вряд ли способен к самостоятельным действиям

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский не способен самостоятельно вести переговоры, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Зеленский вообще способен что-то делать сам? Тут он везде таскает с собой Ермака. В Риме к Трампу пытается подойти вместе с Макроном… Все потому, что клоун хорошо шпарит только по написанному тексту. Без него – он не знает, что говорить и делать", — заявил депутат.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Медведев предрек Зеленскому печальный конец
Вчера, 12:14
Ранее газета The Sun со ссылкой на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинг сообщала, что Трамп не дал французскому лидеру Эммануэлю Макрону присоединиться к разговору с Владимиром Зеленским на церемонии прощания с папой римским Франциском, заявив, что тому "не следует здесь быть".
В субботу хозяин Белого дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По данным телеканала CNN, Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Трамп раскрыл, о чем просил его Зеленский на встрече в Ватикане
28 апреля, 01:17
 
В миреРимВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронВерховная Рада Украины
 
 
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