https://ria.ru/20250429/zelenskiy-2014220862.html
"С риском для жизни". В США сделали шокирующее заявление о Зеленском
"С риском для жизни". В США сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 29.04.2025
"С риском для жизни". В США сделали шокирующее заявление о Зеленском
Признание Крыма российской территорией может стоить Владимиру Зеленскому жизни, заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T23:38:00+03:00
2025-04-29T23:38:00+03:00
2025-04-29T23:38:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Признание Крыма российской территорией может стоить Владимиру Зеленскому жизни, заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Чес Фриман в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Думаю, что он (Зеленский — Прим. ред.) может сделать это (уступить Крым России. — Прим. ред.) с риском для собственной жизни", — сказал он.Эксперт напомнил, что изначально Зеленского избирали как президента, готового пойти навстречу России и предоставить языковую и культурную автономию жителям Донбасса, которые преимущественно являются русскоязычными. Но из-за давления ультраправых националистов он отказался от предвыборной мирной платформы, отметил Фриман.В прошлую среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на главу киевского режима из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.В феврале бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что того, кто подпишет договор с отказом от территорий, могут убить физически или политически.Зеленский, в свою очередь, в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как не может потерять "миллионы людей ради результата, который может не случиться".
https://ria.ru/20250429/zelenskiy-2014207334.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Республика Крым, Россия, Украина, Донбасс
"С риском для жизни". В США сделали шокирующее заявление о Зеленском
Фриман допустил, что признание Крыма российским может стоить Зеленскому жизни