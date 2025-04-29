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Заявление Зеленского о перемирии вызвало негодование в Японии - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:40 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/zelenskiy-2014207334.html
Заявление Зеленского о перемирии вызвало негодование в Японии
Заявление Зеленского о перемирии вызвало негодование в Японии - РИА Новости, 29.04.2025
Заявление Зеленского о перемирии вызвало негодование в Японии
Читатели японской газеты Mainichi Shimbun активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии в ответ на инициативу президента России... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T21:40:00+03:00
2025-04-29T21:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
украина
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Читатели японской газеты Mainichi Shimbun активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии в ответ на инициативу президента России Владимира Путина объявить прекращение огня в дни празднования 80-летия Победы."Господин Зеленский, который так заботится о жизни своих граждан, почему бы вам не прекратить заниматься этим абсурдом и не подумать о том, что вы можете сделать, чтобы предотвратить их гибель? Виной всему происходящему лишь ваше упрямство и кретинизм. Вы так упрямо стоите на своем. Вам уже предоставили миллион вариантов развития переговорного процесса, неужели нельзя рассмотреть их серьезно, взвешенно, как настоящий политик?" — написал один из комментаторов."Раз Владимир Зеленский позволяет себе делать такие громкие заявления, то, может, он и конфликт своими силами разрулит, без военной поддержки прочих стран? Он ведет боевые действия на территории своей страны за чужой счет. А, между прочим, эти средства были заработаны трудом граждан других государств. Это абсолютно неприемлемо", — отметил другой."Слушайте, если Зеленский так расстроился, пусть свой парад проведет. Как будто конфетку у ребенка отняли", — поделился мнением пользователь."Для прекращения огня необходимо признать Крымский полуостров российским, а также официально подтвердить суверенитет Российской Федерации над четырьмя областями на востоке", — заключил читатель.В понедельник российский лидер объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с седьмого мая на восьмое до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о предложении главы киевского режима остановить огонь на 30 дней, отметил, что без урегулирования всех нюансов это невозможно.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва прекрасно знает цену заявлениям Киева и не видит возможностей для честного мониторинга соблюдения длительного перемирия.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250429/zelenskiy-2014163671.html
https://ria.ru/20250429/peremirie-2014100544.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, украина, в мире, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Украина, В мире, Сергей Лавров

Заявление Зеленского о перемирии вызвало негодование в Японии

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Читатели японской газеты Mainichi Shimbun активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии в ответ на инициативу президента России Владимира Путина объявить прекращение огня в дни празднования 80-летия Победы.
"Господин Зеленский, который так заботится о жизни своих граждан, почему бы вам не прекратить заниматься этим абсурдом и не подумать о том, что вы можете сделать, чтобы предотвратить их гибель? Виной всему происходящему лишь ваше упрямство и кретинизм. Вы так упрямо стоите на своем. Вам уже предоставили миллион вариантов развития переговорного процесса, неужели нельзя рассмотреть их серьезно, взвешенно, как настоящий политик?" — написал один из комментаторов.
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"Раз Владимир Зеленский позволяет себе делать такие громкие заявления, то, может, он и конфликт своими силами разрулит, без военной поддержки прочих стран? Он ведет боевые действия на территории своей страны за чужой счет. А, между прочим, эти средства были заработаны трудом граждан других государств. Это абсолютно неприемлемо", — отметил другой.
«
"Слушайте, если Зеленский так расстроился, пусть свой парад проведет. Как будто конфетку у ребенка отняли", — поделился мнением пользователь.
"Для прекращения огня необходимо признать Крымский полуостров российским, а также официально подтвердить суверенитет Российской Федерации над четырьмя областями на востоке", — заключил читатель.
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В понедельник российский лидер объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с седьмого мая на восьмое до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о предложении главы киевского режима остановить огонь на 30 дней, отметил, что без урегулирования всех нюансов это невозможно.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва прекрасно знает цену заявлениям Киева и не видит возможностей для честного мониторинга соблюдения длительного перемирия.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийУкраинаВ миреСергей Лавров
 
 
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