Политолог рассказал, зачем Зеленский использует метод запугивания
Дзермант: Зеленский использует метод запугивания ради срыва переговоров
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МИНСК, 29 апр – РИА Новости. Белорусский политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский использует метод запугивания в отношении европейских стран ради получения помощи ЕС и срыва переговоров по урегулированию конфликта.
В Польше проходит саммит инициативы "Триморье". Выступая на нем по видеосвязи, Зеленский заявил, что, прикрываясь военными учениями, Россия летом что-то готовит в Белоруссии, но отметил, что не знает, куда будет направлена "атака" - на Украину, или Литву, или Польшу. Он добавил, что "все должны быть готовы".
"У него патовая ситуация: американцы отказываются ему помогать финансированием и оружием. Для того, чтобы как-то привлечь в себе внимание, он использует метод запугивания", - сказал Дзермант. По его словам, таким образом Зеленский рассчитывает получить от Евросоюза больше денег и оружия. "Это прежде всего, я думаю, направлено на европейскую аудиторию", - отметил собеседник.
Он также напомнил, что "сейчас идут переговоры, непростые, сложные, России и США". "Вряд ли бы Россия стала их таким образом срывать. Не вижу для этого никаких резонов. А Зеленскому нужно переговоры сорвать, чтобы выглядеть жертвой, которой нужно помогать. Поэтому делаются такие заявления", - продолжил политолог.
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"Они направлены именно на срыв переговорного процесса и на то, чтобы Украину дальше продолжали снабжать оружием и деньгами, чтобы она продолжала бесконечно эту войну", - сказал он.
Между тем белорусско-российские военные учения "Запад-2025" запланированы на сентябрь в Белоруссии. В них примут участие более 13 тысяч военнослужащих. Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в феврале заявлял, что белорусско-российские учения "Запад-2025" будут носить оборонительную направленность, планируется оценить уровень слаженности и взаимодействия белорусской армии с вооруженными силами РФ. В рамках обязательств по Венскому документу ОБСЕ от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе государства-участники документа были своевременно уведомлены о проведении учения и его основных параметрах.
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