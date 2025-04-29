https://ria.ru/20250429/zelenskiy-2014163671.html

"За счет крови". На Украине раскрыли, что Трамп сделал с Зеленским

"За счет крови". На Украине раскрыли, что Трамп сделал с Зеленским - РИА Новости, 29.04.2025

"За счет крови". На Украине раскрыли, что Трамп сделал с Зеленским

Президент США Дональд Трамп и его команда показали истинную сущность Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:19:00+03:00

2025-04-29T18:19:00+03:00

2025-04-29T18:19:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

дональд трамп

артем дмитрук

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его команда показали истинную сущность Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Трамп сыграл основополагающую роль в развенчании мифа о “героизме Зеленского”. Его команда — одна из первых, кто на международном уровне показал: перед нами не символ сопротивления, а человек, обремененный коррупцией, цинизмом и личной выгодой. Человек, живущий за счет крови украинцев!" — написал он.По словам депутата, команда Трампа первой среди западных политических субъектов признала геноцид жителей Украины, осуществляемый главой киевского режима.На прошлой неделе американский лидер обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принудительная мобилизация на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа.

https://ria.ru/20250429/pushkov-2014130208.html

https://ria.ru/20250429/peremirie-2014100544.html

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в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, артем дмитрук