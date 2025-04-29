Рейтинг@Mail.ru
"За счет крови". На Украине раскрыли, что Трамп сделал с Зеленским - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/zelenskiy-2014163671.html
"За счет крови". На Украине раскрыли, что Трамп сделал с Зеленским
"За счет крови". На Украине раскрыли, что Трамп сделал с Зеленским - РИА Новости, 29.04.2025
"За счет крови". На Украине раскрыли, что Трамп сделал с Зеленским
Президент США Дональд Трамп и его команда показали истинную сущность Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:19:00+03:00
2025-04-29T18:19:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
дональд трамп
артем дмитрук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899728_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_be146e0e825f9323ffa4f4a471c7b913.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его команда показали истинную сущность Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Трамп сыграл основополагающую роль в развенчании мифа о “героизме Зеленского”. Его команда — одна из первых, кто на международном уровне показал: перед нами не символ сопротивления, а человек, обремененный коррупцией, цинизмом и личной выгодой. Человек, живущий за счет крови украинцев!" — написал он.По словам депутата, команда Трампа первой среди западных политических субъектов признала геноцид жителей Украины, осуществляемый главой киевского режима.На прошлой неделе американский лидер обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принудительная мобилизация на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа.
https://ria.ru/20250429/pushkov-2014130208.html
https://ria.ru/20250429/peremirie-2014100544.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899728_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa86c64d889de0da97f46b12c007842f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, артем дмитрук
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Артем Дмитрук
"За счет крови". На Украине раскрыли, что Трамп сделал с Зеленским

Депутат Рады Дмитрук: Трамп показал истинную сущность Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его команда показали истинную сущность Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Трамп сыграл основополагающую роль в развенчании мифа о “героизме Зеленского”. Его команда — одна из первых, кто на международном уровне показал: перед нами не символ сопротивления, а человек, обремененный коррупцией, цинизмом и личной выгодой. Человек, живущий за счет крови украинцев!" — написал он.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Пушков резко осадил будущего главу МИД Германии после заявления об Украине
Вчера, 17:03
По словам депутата, команда Трампа первой среди западных политических субъектов признала геноцид жителей Украины, осуществляемый главой киевского режима.
На прошлой неделе американский лидер обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принудительная мобилизация на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Европе увидели важную деталь в решении Путина о перемирии
Вчера, 15:59
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампАртем Дмитрук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала