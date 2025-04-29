https://ria.ru/20250429/zelenskij-2014114908.html

Зеленский может частично принять предложение о перемирии, заявил эксперт

Зеленский может частично принять предложение о перемирии, заявил эксперт - РИА Новости, 29.04.2025

Зеленский может частично принять предложение о перемирии, заявил эксперт

Владимир Зеленский "зажат с двух сторон", но может частично принять предложение о перемирии, чтобы не оказаться в "дипломатическом тупике", заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:29:00+03:00

2025-04-29T16:29:00+03:00

2025-04-29T17:12:00+03:00

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СЕУЛ, 29 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский "зажат с двух сторон", но может частично принять предложение о перемирии, чтобы не оказаться в "дипломатическом тупике", заявил РИА Новости профессор кафедры международных отношений университета Хансин в Южной Корее Ли Хэ Ён. Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. "Зеленский оказался зажат с двух сторон... Вероятно, он частично примет предложение о перемирии, чтобы не оказаться в дипломатическом тупике", - заявил эксперт. Ли Хэ Ён пояснил, что снаружи на Киев оказывают давление по прекращению войны США, а изнутри, наоборот, происходит усиление радикальных неонацистских кругов. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила реакции от киевского режима на объявленное российской стороной перемирие, у РФ все еще нет понимания, присоединится ли к нему Украина. "Россия получила преимущество на военном фронте, а сама позиционная война приобрела политическое измерение. Сейчас Путин стремится использовать День Победы как переломный момент в дипломатической плоскости. Если Зеленский проигнорирует это, он окажется в ещё более уязвимом положении", — заключил эксперт.Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что пасхальное перемирие Украина нарушила практически сразу, что вызвало гнев даже у тех, кто питал иллюзии насчет Киева.Это перемирие было объявлено Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По данным Минобороны РФ, за это время было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений. Украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям ВС РФ, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации, отметили в Минобороны. В МИД РФ в связи с этим отмечали, что Украина показала неспособность прекратить огонь даже на 30 часов.Еще ранее, 18 марта, Путин по итогам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом поддержал предложение последнего о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, с чем так же согласился Зеленский. Но несмотря на договоренности, киевский режим продолжил атаковать энергоинфраструктуру РФ. Позднее Путин заявлял, что Украина нарушила мораторий свыше 100 раз.

https://ria.ru/20250428/azarov-2013927283.html

https://ria.ru/20250428/zelenskij-2013943983.html

https://ria.ru/20250422/ekspert-2012726267.html

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в мире, россия, южная корея, киев, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков