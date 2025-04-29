https://ria.ru/20250429/zelenskij-2014019761.html

Медведев предрек Зеленскому печальный конец

Медведев предрек Зеленскому печальный конец - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев предрек Зеленскому печальный конец

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Владимир Зеленский, который кичится убийствами, в конечном счете сам закончит печальным образом. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:14:00+03:00

2025-04-29T12:14:00+03:00

2025-04-29T14:48:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Владимир Зеленский, который кичится убийствами, в конечном счете сам закончит печальным образом. Медведев во вторник выступает с лекцией в рамках просветительского марафона "Знание. Первые". "Когда руководитель государства, пусть даже такого своеобразного, как Украина, и такой патологический тип, как этот персонаж, кичится подобными вещами, это означает только одно — что в конечном счете он тоже закончит самым печальным образом", — сказал Медведев, отвечая на вопрос, насколько нормально, что Зеленский кичится убийством заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

https://ria.ru/20250222/medvedev-2000991799.html

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Варвара Скокшина

россия, украина, дмитрий медведев, владимир зеленский, ярослав москалик, в мире