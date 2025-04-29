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Медведев предрек Зеленскому печальный конец - РИА Новости, 29.04.2025
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12:14 29.04.2025 (обновлено: 14:48 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/zelenskij-2014019761.html
Медведев предрек Зеленскому печальный конец
Медведев предрек Зеленскому печальный конец - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев предрек Зеленскому печальный конец
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Владимир Зеленский, который кичится убийствами, в конечном счете сам закончит печальным образом. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:14:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Владимир Зеленский, который кичится убийствами, в конечном счете сам закончит печальным образом. Медведев во вторник выступает с лекцией в рамках просветительского марафона "Знание. Первые". "Когда руководитель государства, пусть даже такого своеобразного, как Украина, и такой патологический тип, как этот персонаж, кичится подобными вещами, это означает только одно — что в конечном счете он тоже закончит самым печальным образом", — сказал Медведев, отвечая на вопрос, насколько нормально, что Зеленский кичится убийством заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.
https://ria.ru/20250222/medvedev-2000991799.html
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россия, украина, дмитрий медведев, владимир зеленский, ярослав москалик, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Ярослав Москалик, В мире
Медведев предрек Зеленскому печальный конец

Медведев: Зеленский, который кичится убийствами, закончит печальным образом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Владимир Зеленский, который кичится убийствами, в конечном счете сам закончит печальным образом.
Медведев во вторник выступает с лекцией в рамках просветительского марафона "Знание. Первые".
"Когда руководитель государства, пусть даже такого своеобразного, как Украина, и такой патологический тип, как этот персонаж, кичится подобными вещами, это означает только одно — что в конечном счете он тоже закончит самым печальным образом", — сказал Медведев, отвечая на вопрос, насколько нормально, что Зеленский кичится убийством заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.
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