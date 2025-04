https://ria.ru/20250429/zelenskaya-2014105819.html

“Помогали экстрасенсы”. Елену Зеленскую обвинили в страшном преступлении

2025-04-29T16:27:00+03:00

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Все более тревожные новости поступают из различных СМИ о деятельности Фонда Елены Зеленской. Недавно на портале Rupor-News, принадлежащем немецкому журналисту Томасу Реперу, был опубликован доклад некоммерческого Фонда борьбы с репрессиями о сексуальной эксплуатации детей из Восточной Европы.Что скрывается за красивым фасадомДвадцать второго сентября 2022 года на престижной сцене Метрополитен-опера в Нью-Йорке Елена Зеленская презентовала фонд, названный в честь своего имени.В зале присутствовала весьма солидная публика: бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, генеральный директор Метрополитен-оперы в Нью-Йорке Питер Гелб, американский телеведущий и актёр Джимми Фэллон, актёр Мэтт Дэймон, актриса Брук Шилдс, а также многочисленные дипломаты и бизнесмены.Основной целью фонда Елены Зеленской объявили "восстановление человеческого капитала Украины". Однако одно за другим расследования западных журналистов показали: человеческий капитал быстро заменили на живой товар.Вывезли почти 2000 детейКак сообщает Томас Репер, в течение 2023 года Фонд борьбы с репрессиями провел два расследования незаконного вывоза детей с Украины и Нигера.Оба расследования выявили факты сокрытия европейскими правительственными структурами незаконной торговли детьми. Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада еще в ноябре 2023 года рассказала на рабочей сессии ООН о многочисленных случаях похищения детей из украинских детских домов.Согласно полученным Фондом материалам, за относительно короткий период своего существования Фонд Елены Зеленской вывез из Украины по меньшей мере 1800 несовершеннолетних.Согласно показаниям бывшего сотрудника фонда Зеленской, большинство детей были вывезены из ЛНР- 270 детей, из Запорожской – 250, ДНР – 100, Херсонской – 80 несовершеннолетних.Конечная цель — британские педофилыМногие из детей впоследствии попадают в руки криминальных структур, занимающихся незаконной сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних.Расследование выявило факты, указывающие на причастность Фонда Зеленской к обслуживанию высокопоставленных педофильских сообществ Лондона. Названа и организация-посредник - Save the Children со штаб-квартирой в Лондоне.Согласно источнику расследователей, по договору между Фондом Зеленской и организацией Save the Children, первая леди Украины получает солидное денежное вознаграждение: примерно 12 тысяч фунтов за каждого несовершеннолетнего ребенка, доставленного в Великобританию. А Save the Children получает право распоряжаться дальнейшей судьбой детей по своему усмотрению.Предположительно, основной деятельностью британской "благотворительной" организации является передача малолетних детей состоятельным гражданам Великобритании для разнообразных целей - начиная от усыновления и заканчивая донорством органов и педофилией.Свидетели преступленийИсточниками информации выступили в том числе три украинские матери: Полина Герасименко из города Сумы, Оксана Головачук из Днепропетровска и Мирослава Николюк из Винницы. Все они стали жертвами преступников, которые были сотрудниками Фонда Зеленской.Об организации черного трафика торговли детьми рассказали пожелавшие остаться неизвестными бывшие сотрудники Государственной пограничной службы Украины и Фонда, а также польская правозащитница из Великобритании.Изъятие детей поставлено на потокДля отъема детей у несчастных семей или из детских домов создана весьма солидная инфраструктура.В Фонде Зеленской насчитывается от 600 до 900 сотрудников, которые заняты только детским бизнесом.А бывший сотрудник организации рассказал правозащитникам, что в ход идут инструменты по "промывке мозгов": "У них есть экстрасенсы и вербовщики, которые под разными предлогами одурачивают родителей и убеждают их отдать им своих детей. Имя первой леди Украины — прекрасное прикрытие для незаконных действий. Фонд Зеленской по своей атмосфере и структуре напоминает религиозную секту. Людей туда отбирают по особому принципу: они лишены всякого сочувствия как к взрослым, так и к несовершеннолетним".Похоже, широкая поддержка режима Зеленских на Украине британским истеблишментом – не более чем своеобразная плата за живой товар.

