https://ria.ru/20250429/zapad-2014020451.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 29.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Купянска,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:18:00+03:00

2025-04-29T12:18:00+03:00

2025-04-29T12:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Купянска, Нечволодовки, Каменки, Двуречной, Московки, Петропавловки Харьковской области и Новомихайловки Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ."Противник потерял свыше 240 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250429/ukraina-2014015583.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины