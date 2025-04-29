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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 29.04.2025 (обновлено: 12:46 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/zapad-2014020451.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 29.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Купянска,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:18:00+03:00
2025-04-29T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Купянска, Нечволодовки, Каменки, Двуречной, Московки, Петропавловки Харьковской области и Новомихайловки Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ."Противник потерял свыше 240 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250429/ukraina-2014015583.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"

ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действия группировки "Запад"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Купянска, Нечволодовки, Каменки, Двуречной, Московки, Петропавловки Харьковской области и Новомихайловки Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.
"Противник потерял свыше 240 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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