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"Угроза для кораблей": на Западе испугались российского оружия - РИА Новости, 29.04.2025
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07:12 29.04.2025 (обновлено: 11:18 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/zapad-2013966712.html
"Угроза для кораблей": на Западе испугались российского оружия
"Угроза для кораблей": на Западе испугались российского оружия - РИА Новости, 29.04.2025
"Угроза для кораблей": на Западе испугались российского оружия
Гиперзвуковая ракета "Циркон" является угрозой для ВМС США, нарушая шаткий баланс военной мощи между Соединенными Штатами и Россией, такое мнение выразил... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T07:12:00+03:00
2025-04-29T11:18:00+03:00
россия
черное море
арктика
военно-морские силы сша
оксфордский университет
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Гиперзвуковая ракета "Циркон" является угрозой для ВМС США, нарушая шаткий баланс военной мощи между Соединенными Штатами и Россией, такое мнение выразил член-корреспондент Нового колледжа Оксфордского университета Брэндон Вайхерт в статье для американского издания The National Interest."Учитывая, что "Циркон" в первую очередь противокорабельная ракета, угрозу для американских надводных кораблей, в частности атомных авианосцев ВМС США, невозможно переоценить", — написал он.По мнению автора, имея столь разрушительное оружие, от которого почти невозможно защититься, Россия стремится изменить баланс сил на море, особенно в спорных регионах, таких как Балтика, Черное море и Арктика."Если Америка не найдет контрмеры или собственное гиперзвуковое оружие, баланс сил с Россией навсегда будет склоняться в пользу Москвы", — предупредил Вайхерт."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Также ожидается, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.
https://ria.ru/20250327/tsirkon-2007821138.html
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россия, черное море, арктика, военно-морские силы сша, оксфордский университет
Россия, Черное море, Арктика, Военно-морские силы США, Оксфордский университет
"Угроза для кораблей": на Западе испугались российского оружия

TNI: гиперзвуковая ракета "Циркон" представляет угрозу для ВМС США

© Минобороны РоссииВ ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон"
В ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов Адмирал Горшков и Адмирал Головко выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами Циркон - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Минобороны России
В ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Гиперзвуковая ракета "Циркон" является угрозой для ВМС США, нарушая шаткий баланс военной мощи между Соединенными Штатами и Россией, такое мнение выразил член-корреспондент Нового колледжа Оксфордского университета Брэндон Вайхерт в статье для американского издания The National Interest.
"Учитывая, что "Циркон" в первую очередь противокорабельная ракета, угрозу для американских надводных кораблей, в частности атомных авианосцев ВМС США, невозможно переоценить", — написал он.
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По мнению автора, имея столь разрушительное оружие, от которого почти невозможно защититься, Россия стремится изменить баланс сил на море, особенно в спорных регионах, таких как Балтика, Черное море и Арктика.
"Если Америка не найдет контрмеры или собственное гиперзвуковое оружие, баланс сил с Россией навсегда будет склоняться в пользу Москвы", — предупредил Вайхерт.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Также ожидается, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.
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