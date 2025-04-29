"Угроза для кораблей": на Западе испугались российского оружия
TNI: гиперзвуковая ракета "Циркон" представляет угрозу для ВМС США
© Минобороны РоссииВ ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон"
© Минобороны России
В ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Гиперзвуковая ракета "Циркон" является угрозой для ВМС США, нарушая шаткий баланс военной мощи между Соединенными Штатами и Россией, такое мнение выразил член-корреспондент Нового колледжа Оксфордского университета Брэндон Вайхерт в статье для американского издания The National Interest.
"Учитывая, что "Циркон" в первую очередь противокорабельная ракета, угрозу для американских надводных кораблей, в частности атомных авианосцев ВМС США, невозможно переоценить", — написал он.
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По мнению автора, имея столь разрушительное оружие, от которого почти невозможно защититься, Россия стремится изменить баланс сил на море, особенно в спорных регионах, таких как Балтика, Черное море и Арктика.
"Если Америка не найдет контрмеры или собственное гиперзвуковое оружие, баланс сил с Россией навсегда будет склоняться в пользу Москвы", — предупредил Вайхерт.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Также ожидается, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.
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