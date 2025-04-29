https://ria.ru/20250429/zapad-2013966712.html

"Угроза для кораблей": на Западе испугались российского оружия

"Угроза для кораблей": на Западе испугались российского оружия - РИА Новости, 29.04.2025

"Угроза для кораблей": на Западе испугались российского оружия

Гиперзвуковая ракета "Циркон" является угрозой для ВМС США, нарушая шаткий баланс военной мощи между Соединенными Штатами и Россией, такое мнение выразил... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T07:12:00+03:00

2025-04-29T07:12:00+03:00

2025-04-29T11:18:00+03:00

россия

черное море

арктика

военно-морские силы сша

оксфордский университет

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Гиперзвуковая ракета "Циркон" является угрозой для ВМС США, нарушая шаткий баланс военной мощи между Соединенными Штатами и Россией, такое мнение выразил член-корреспондент Нового колледжа Оксфордского университета Брэндон Вайхерт в статье для американского издания The National Interest."Учитывая, что "Циркон" в первую очередь противокорабельная ракета, угрозу для американских надводных кораблей, в частности атомных авианосцев ВМС США, невозможно переоценить", — написал он.По мнению автора, имея столь разрушительное оружие, от которого почти невозможно защититься, Россия стремится изменить баланс сил на море, особенно в спорных регионах, таких как Балтика, Черное море и Арктика."Если Америка не найдет контрмеры или собственное гиперзвуковое оружие, баланс сил с Россией навсегда будет склоняться в пользу Москвы", — предупредил Вайхерт."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Также ожидается, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.

https://ria.ru/20250327/tsirkon-2007821138.html

https://ria.ru/20240126/tsirkon-1923659259.html

россия

черное море

арктика

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россия, черное море, арктика, военно-морские силы сша, оксфордский университет