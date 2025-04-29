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Захарова оценила реакцию Берлина на инициативы России по перемирию - РИА Новости, 29.04.2025
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18:00 29.04.2025 (обновлено: 19:24 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/zakharov-2014158442.html
Захарова оценила реакцию Берлина на инициативы России по перемирию
Захарова оценила реакцию Берлина на инициативы России по перемирию - РИА Новости, 29.04.2025
Захарова оценила реакцию Берлина на инициативы России по перемирию
Россия негативно оценивает подрывную роль Германии в эскалации украинского конфликта и призывает Берлин прекратить убивать граждан Украины, заявила официальный... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:00:00+03:00
2025-04-29T19:24:00+03:00
россия
берлин (город)
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
германия
в мире
украина
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия негативно оценивает подрывную роль Германии в эскалации украинского конфликта и призывает Берлин прекратить убивать граждан Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на негативные оценки Берлином российских инициатив по перемирию.Ранее в МИД ФРГ заявили РИА Новости, что Германия негативно оценивает недавнее пасхальное перемирие на Украине и призывает Россию согласиться на постоянное прекращение огня вместо объявленного перемирия во время празднования 80-летия Победы."Россия негативно оценивает подрывную роль Германии в эскалации украинского кризиса и призывает Берлин прекратить убивать граждан Украины поставками вооружений неонацистскому киевскому режиму", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.Кроме того, Россия по решению президента Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль.
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россия, берлин (город), москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, германия, в мире, украина, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Берлин (город), Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Германия, В мире, Украина, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Захарова оценила реакцию Берлина на инициативы России по перемирию

Захаров негативно оценила подрывную роль Германии в эскалации кризиса на Украине

© Фото : МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия негативно оценивает подрывную роль Германии в эскалации украинского конфликта и призывает Берлин прекратить убивать граждан Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на негативные оценки Берлином российских инициатив по перемирию.
Ранее в МИД ФРГ заявили РИА Новости, что Германия негативно оценивает недавнее пасхальное перемирие на Украине и призывает Россию согласиться на постоянное прекращение огня вместо объявленного перемирия во время празднования 80-летия Победы.
«
"Россия негативно оценивает подрывную роль Германии в эскалации украинского кризиса и призывает Берлин прекратить убивать граждан Украины поставками вооружений неонацистскому киевскому режиму", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Кроме того, Россия по решению президента Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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28 апреля, 08:00
 
РоссияБерлин (город)МоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваГерманияВ миреУкраинаВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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