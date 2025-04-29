https://ria.ru/20250429/zakharov-2014158442.html

Захарова оценила реакцию Берлина на инициативы России по перемирию

Захарова оценила реакцию Берлина на инициативы России по перемирию - РИА Новости, 29.04.2025

Захарова оценила реакцию Берлина на инициативы России по перемирию

Россия негативно оценивает подрывную роль Германии в эскалации украинского конфликта и призывает Берлин прекратить убивать граждан Украины, заявила официальный... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:00:00+03:00

2025-04-29T18:00:00+03:00

2025-04-29T19:24:00+03:00

россия

берлин (город)

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия негативно оценивает подрывную роль Германии в эскалации украинского конфликта и призывает Берлин прекратить убивать граждан Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на негативные оценки Берлином российских инициатив по перемирию.Ранее в МИД ФРГ заявили РИА Новости, что Германия негативно оценивает недавнее пасхальное перемирие на Украине и призывает Россию согласиться на постоянное прекращение огня вместо объявленного перемирия во время празднования 80-летия Победы."Россия негативно оценивает подрывную роль Германии в эскалации украинского кризиса и призывает Берлин прекратить убивать граждан Украины поставками вооружений неонацистскому киевскому режиму", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.Кроме того, Россия по решению президента Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль.

https://ria.ru/20250428/rossiya-2013687508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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